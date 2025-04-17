İstanbul İlçelerinin Kira Ortalamalarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Kira ücretleri şehirden şehire, ilçeden ilçeye ve hatta mahalleden mahalleye bile değişiyor. Her yerde kira ortalamaları farklı iken kira tahmin konusunda uzman olanlar bile var. 😅 Durum böyleyken her semtin kira ortalamaları herkes için merak konusu oldu.

Türkiye'nin en kalabalık şehrinin kira ortalamalarını doğru tahmin edebilir misin?

Not: Kira ortalamaları, Endeksa'nın Şubat verilerini yansıtmaktadır. İçeriğe ulaşım sağladığınız tarihe göre değişiklik gösterebilir.