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İstanbul İlçelerinin Kira Ortalamalarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket İstanbul İlçelerinin Kira Ortalamalarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 17:01

Kira ücretleri şehirden şehire, ilçeden ilçeye ve hatta mahalleden mahalleye bile değişiyor. Her yerde kira ortalamaları farklı iken kira tahmin konusunda uzman olanlar bile var. 😅 Durum böyleyken her semtin kira ortalamaları herkes için merak konusu oldu.

Türkiye'nin en kalabalık şehrinin kira ortalamalarını doğru tahmin edebilir misin?

Not: Kira ortalamaları, Endeksa'nın Şubat verilerini yansıtmaktadır. İçeriğe ulaşım sağladığınız tarihe göre değişiklik gösterebilir.

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Ma Belle
Ma Belle
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