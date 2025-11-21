İş Bankası’ndan Hatay’a Eğitim Desteği

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da konuşmasında, Hatay’da, halen el birliğiyle 6 Şubat deprem felaketlerinin yaralarının sarılmaya çalışıldığını, yaşanan büyük yıkımın ardından ortaya konulan özverili çabaları, adım adım kat edilen mesafeleri yakından takip ettiklerini, hatta takip etmekle kalmayıp mümkün olduğunca o çabaların bir parçası olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Depremden hemen sonra bölgeye ilk ulaşan kurumlardan biri olduklarını hatırlatan Aran, “O günlerde öncelikle acil ihtiyaçları karşıladık. Sonrasında kalıcı katkı sunacak projeleri planladık. Özellikle eğitim altyapısının yeniden oluşturulmasında ihtiyaçlar olduğunu görünce bir lise ve anaokulu yapımını üstlenerek bölgedeki çocuklarımıza modern ve güvenli bir eğitim ortamı sunulmasına katkıda bulunmak istedik. Okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılında açmıştık. Bugünkü ziyaretimizde öğrencilerimizin güvenli, donanımlı ve çağdaş bir öğrenme ortamında eğitimlerini devam ettirmelerinin, buna katkıda bulunmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

Bölgede gerçekleştirdikleri çalışmalarda deprem felaketini bizzat yaşayan, her şeye rağmen umudunu koruyan, güvenli bir geleceği yeniden kurmak için emek harcayan Hataylıların gücü, dirayeti, inancının kendilerine yol gösterdiğini vurgulayan Hakan Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Valimizin kıymetli önderliği ve Valilik çalışanlarımızın rehberliğiyle, yönlendirmeleriyle bir şehir yeniden inşa ediliyor. Eğitim yuvalarımızın hemen yanında yer alan lojmanlarımız da burada görev yapan çalışma arkadaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek, onlara güvenli ve huzurlu bir ev ortamı sağlamak amacıyla inşa edildi. Deprem felaketlerinin ardından yaşanan zorluklara rağmen bölgede kalmaya, üretmeye, hizmet vermeye devam eden tüm çalışma arkadaşlarımızın emekleri bizler için çok kıymetli. Bu lojmanların her bir tuğlasında deprem sonrasında burada kalıp özveriyle çalışmaya devam eden arkadaşlarımın emekleri, bizim de onlara duyduğumuz saygı var. Toplam 78 daireden oluşan yerleşkeyi sadece bir konut alanı değil, aynı zamanda birlikteliğin, dayanışmanın ve ortak iyileşme çabasının bir yansıması olarak görüyorum. İnanıyorum ki bu mekanlar bölgede çalışan arkadaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak; onların Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasına daha güçlü bir şekilde katkı sunmalarına imkân verecek. Gerek okulların gerekse yaşam alanının inşasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Hatay Valimize, sahada büyük özveriyle çalışan ekiplerimize, emeği geçen herkese en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum.”

Bilim Kuşağı Atölyeleri, Darüşşafakalı öğrencilere destek...

Türkiye İş Bankası Defne Anadolu Lisesi’nde, TÜBİSAD ve bankanın iştiraki Softtech iş birliğiyle açılan teknolojik eğitim sınıfı, öğretmenlerin ve öğrencilerin aktif olarak kullanabileceği şekilde dizüstü bilgisayarlar ve diğer teknolojik donanımlarla tasarlandı.

İş Bankası, 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede eğitime ilişkin başka çalışmalar da yürütüyor. Banka, depremden sonra okulların eğitime ara verdiği bir dönemde çocukların hem depremin yarattığı ruh halinden bir nebze de olsa uzaklaşması ve bilime olan sevgisinin artması hem de bölgede öğretmenlere istihdam sağlanması amacıyla Bilim Kuşağı Atölyesi projesini başlattı. Ayrıca Okul Destek Derneği ile “Ders Destek Projesi” ile Banka çalışanlarının yanı sıra deprem bölgesindeki çocuklara online eğitim desteği sağlıyor.

Banka, Darüşşafaka ile birlikte 2008 yılından bu yana uzun soluklu olarak yürüttüğü “81 İlden 81 Öğrenci” projesi kapsamında 2023-2024 ve 2024-2025 öğretim yıllarında, depremde anne ve/veya babasını kaybederek Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim hakkı kazanan öğrencilerin tüm eğitim masraflarını üstlendi.