İrfan Can Eğribayat, Yaşamını Kaybeden Bebeğine Edilen Küfrü İfşa Etti

Fenerbahçe, Göztepe'yi En-Nesyri'nin şık golleriyle yenerken kalede de İrfan Can devleşti. İrfan Can'ın özellikle maçın son bölümünde yaptığı bir kurtarış taraftarlar tarafından da sıklıkla paylaşıldı. Maç sonunda ise İrfan Can'ın Göztepe için kullandığı 'Eski takımım değil, benim için yoklar' açıklaması gündem oldu. İrfan Can Eğribayat'a destek ve tepkiler de gecikmedi. İrfan Can bugün de sosyal medya hesabından kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti.