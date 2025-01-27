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İrfan Can Eğribayat, Yaşamını Kaybeden Bebeğine Edilen Küfrü İfşa Etti

İrfan Can Eğribayat, Yaşamını Kaybeden Bebeğine Edilen Küfrü İfşa Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.01.2025 - 14:54

Fenerbahçe, Göztepe'yi En-Nesyri'nin şık golleriyle yenerken kalede de İrfan Can devleşti. İrfan Can'ın özellikle maçın son bölümünde yaptığı bir kurtarış taraftarlar tarafından da sıklıkla paylaşıldı. Maç sonunda ise İrfan Can'ın Göztepe için kullandığı 'Eski takımım değil, benim için yoklar' açıklaması gündem oldu. İrfan Can Eğribayat'a destek ve tepkiler de gecikmedi. İrfan Can bugün de sosyal medya hesabından kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti.

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Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta İrfan Can Eğribayat da kalesinde adeta devleşti.

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta İrfan Can Eğribayat da kalesinde adeta devleşti.

Fenerbahçe'ye Göztepe'den transfer olan İrfan Can'ın kadro dışı kaldığı ve taraftarla problem yaşadığı biliniyordu.

Fenerbahçe'ye Göztepe'den transfer olan İrfan Can'ın kadro dışı kaldığı ve taraftarla problem yaşadığı biliniyordu.

İrfan Can dün de kendisine sorulan bir soruyu "Göztepe benim eski takımım değil" diyerek tepkiyle cevapladı.

İrfan Can dün de kendisine sorulan bir soruyu "Göztepe benim eski takımım değil" diyerek tepkiyle cevapladı.

İrfan Can Eğribayat'ın cevabını haberleştirmiştik:

İrfan Can Eğribayat bugün de kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti. Çirkin mesajda İrfan Can'ın anne karnında yaşamını yitiren bebeğine küfür vardı.

İrfan Can Eğribayat bugün de kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti. Çirkin mesajda İrfan Can'ın anne karnında yaşamını yitiren bebeğine küfür vardı.

Eşine de benzer mesajlar geldiğini söyleyen İrfan Can Eğribayat, "Allah'a havale ediyorum" dedi.

Eşine de benzer mesajlar geldiğini söyleyen İrfan Can Eğribayat, "Allah'a havale ediyorum" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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