İsmail Kartal, İlk Maç Öncesi Statta Namazla İşe Başladı
İsmail Kartal, İlk Maç Öncesi Statta Namazla İşe Başladı
İsmail Kartal bu sezon Süper Lig'den gelen tüm teklifleri reddetti. Kendisiyle yakından ilgilenen bir alt ligdeki proje takımlarıyla da masaya dahi oturmadı. Yurt dışından adı birkaç takımla anılmıştı. Ve nihayet o imza İran'a atıldı. İran'da Persepolis'le anlaşan İsmail Kartal'ın ilk maçındaki karşılanması da görkemliydi.
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Hangi takıma gideceği merak konusu olan İsmail Kartal, İran'ın güçlü takımlarından Persepolis'e imza atarak hem İran'da hem de Türkiye'de heyecan yarattı.
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Stadyumda büyük bir coşku ile karşılanan İsmail Kartal'a yoğun bir tezahürat vardı.
Tractor'u konuk eden Persepolis, on kişi kalmasına rağmen İsmail Kartal'ın ilk maçında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
İsmail Kartal'ın ilk maçlarına çıkmadan önce statta yaptığı ise İranlı taraftarların gönlünü bir kez daha fethetmiş görünüyor.
İsmail Kartal ilk maçından önce stadyumdaki mescitte namaz kılarak sahaya çıktı ve bu taraftarlar tarafından takdirle karşılandı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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