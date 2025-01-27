İsmail Kartal, İlk Maç Öncesi Statta Namazla İşe Başladı

İsmail Kartal bu sezon Süper Lig'den gelen tüm teklifleri reddetti. Kendisiyle yakından ilgilenen bir alt ligdeki proje takımlarıyla da masaya dahi oturmadı. Yurt dışından adı birkaç takımla anılmıştı. Ve nihayet o imza İran'a atıldı. İran'da Persepolis'le anlaşan İsmail Kartal'ın ilk maçındaki karşılanması da görkemliydi.