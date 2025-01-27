Komedyen Onur Gökçek, Eski Futbolcuların Anlattığı Yalan Sergen Yalçın Anılarıyla Dalga Geçti
Komedyen Onur Gökçek, Eski Futbolcuların Anlattığı Yalan Sergen Yalçın Anılarıyla Dalga Geçti
Eski futbolcuların bire bin katarak anlattığı anılara alıştık. Ama bu anılara abartılı yalanlar eklenince işin rengi değişti. Önce Semih Şentürk, Sergen Yalçın'ın uçağa yetişmek için maçı bırakıp gittiğini söyledi. Ardından Tümer Metin, Yalçın'ın kendi maçlarına bahis yaptığını anlattı. Sonunda Sergen Yalçın'ı çıldırtan bu yalanlardan sonra bu anılarda azalma görüldü. Komedyen Onur Gökçek de bu yalan anılarla adeta dalga geçerek eğlenceli bir videoya imza attı.
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Sergen Yalçın'la ilgili anı anlatmayan eski futbolcu kalmadı. Bunların bazıları bire bin katıp bazıları da olmayanları anlatarak etkileşim alıyor.
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Tümer Metin ve Semih Şentürk'ün abartılı yalanlarından sonra komedyen Onur Gökçek de bu durumla güzel bir şekilde dalgasını geçti.
Onur Gökçek'in bol abartılı, bol yalanlı Sergen Yalçın anısı izleyenleri de güldürdü
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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