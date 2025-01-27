Komedyen Onur Gökçek, Eski Futbolcuların Anlattığı Yalan Sergen Yalçın Anılarıyla Dalga Geçti

Eski futbolcuların bire bin katarak anlattığı anılara alıştık. Ama bu anılara abartılı yalanlar eklenince işin rengi değişti. Önce Semih Şentürk, Sergen Yalçın'ın uçağa yetişmek için maçı bırakıp gittiğini söyledi. Ardından Tümer Metin, Yalçın'ın kendi maçlarına bahis yaptığını anlattı. Sonunda Sergen Yalçın'ı çıldırtan bu yalanlardan sonra bu anılarda azalma görüldü. Komedyen Onur Gökçek de bu yalan anılarla adeta dalga geçerek eğlenceli bir videoya imza attı.