Gazeteciye Saldırmakla Suçlanan Osimhen, İftira Atıldığı Gerekçesiyle Gazeteciye Dava Açıyor

Galatasaray'da Victor Osimhen geçtiğimiz hafta kötü bir olayla anılmıştı. İddiaya göre gece kulübü çıkışı önce fotoğrafını çeken gazeteciye rüşvet teklif etmiş, ardından da saldırmıştı. Hafta boyu bu haberle çalkalanan spor basınında son noktayı Osimhen koydu. Osimhen, 'Saldırmadım, istesem yapardım' diyerek konuyu kestirip attı. Bugünkü iddia ise Osimhen'in dava açacağı oldu.