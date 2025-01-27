Gazeteciye Saldırmakla Suçlanan Osimhen, İftira Atıldığı Gerekçesiyle Gazeteciye Dava Açıyor
Gazeteciye Saldırmakla Suçlanan Osimhen, İftira Atıldığı Gerekçesiyle Gazeteciye Dava Açıyor
Galatasaray'da Victor Osimhen geçtiğimiz hafta kötü bir olayla anılmıştı. İddiaya göre gece kulübü çıkışı önce fotoğrafını çeken gazeteciye rüşvet teklif etmiş, ardından da saldırmıştı. Hafta boyu bu haberle çalkalanan spor basınında son noktayı Osimhen koydu. Osimhen, 'Saldırmadım, istesem yapardım' diyerek konuyu kestirip attı. Bugünkü iddia ise Osimhen'in dava açacağı oldu.
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Victor Osimhen'in gece kulübü çıkışında bir gazeteciye saldırdığı iddiaları gündemi hafta boyu meşgul etmişti.
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Osimhen, Konyaspor maçı sonrası bu iddiaları sert bir şekilde reddetti. Saldırmadığını söyleyen Osimhen böyle bir şey yapmak istese kolaylıkla yapabileceğini söyledi.
Bugünse Nijeryalı oyuncunun yakın arkadaşı ve radyo programcısı Onokala Onyebuchi X'te kayda değer bir mesaj paylaştı.
Onokala Onyebuchi, "Osimhen, kendisini darp etmekle suçlayan gazeteciye resmi olarak dava açtı." dedi.
"Bir Afrika restoranına gittik. Gece kulübüne kapşonlu ile gidilmez" diyen Onyebuchi, "Victor’un dediği gibi, eğer ona vurduysa (gazeteci) adalet yerine gelecek, eğer yalan söylerse kanunun gazabına uğrayacak” diye yazdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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