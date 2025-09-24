onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
“İnfluencer Out Finfluencer In”: Finansal Kararlarınıza Etki Edecek Finfluencer’lar Kim?

etiket “İnfluencer Out Finfluencer In”: Finansal Kararlarınıza Etki Edecek Finfluencer’lar Kim?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
24.09.2025 - 14:03

Eskiden sosyal medyada moda, güzellik ve lifestyle içerikleri öndeyken, artık takipçiler bilgi arıyor. Ve hayatımıza yepyeni bir kavram girdi: Finfluencer.

Yani finansal içerik üreten, parayı konuşmaktan çekinmeyen, bütçeden yatırıma her şeyi sade sade anlatan dijital içerik üreticileri.

Peki kim bu isimler? Neden bu kadar popülerler? Ve asıl soru: Gerçekten işe yarıyorlar mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Finfluencer nedir, ne iş yapar?

Finfluencer nedir, ne iş yapar?

Finfluencer = Finans + Influencer.

Kendine ya da başkasına yatırım tavsiyesi vermeden, bilgilendirme amacıyla finans konuşan kişiler. Ama bu işin raconu farklı:

  • Ciddi bir bankacı gibi değil, senin arkadaşın gibi anlatıyorlar.

  • Finansal terimleri basitleştirip herkesin anlayacağı dile çeviriyorlar.

  • Para konuşurken utanmıyor, utandırmıyorlar.

Finfluencer’ların yükselişi, ekonomik güvensizlikle paralel.

Finfluencer’ların yükselişi, ekonomik güvensizlikle paralel.

Bir ülkede insanlar ne zaman tasarrufu konuşmaya başlarsa, orada bir kriz vardır. Bu isimlerin yükselişi de tam olarak bu dönemlere denk geliyor.

Kur yükseliyor → herkes dolar soruyor.

Faiz düşüyor → yatırım nereye yapılır diye aranıyor.

Birikim eriyor → “Biraz daha sıkı tutsam ne olur?” diyoruz.

İşte tam burada, finfluencer içerikleri karşımıza çıkıyor. Çünkü onlar ekonomik belirsizlik dönemlerinde bir güvenli liman gibi.

Bu isimler neden bu kadar etkili?

Çünkü:

Ulaşılabilirler. Sorulara cevap veriyorlar.

Dili sade. 'Eurobond' dediklerinde açıklamayı da yazıyorlar.

Hayatın içindeler. Kira, maaş, alışveriş… senin yaşadığın her şeyi yaşıyorlar.

Ve en önemlisi: samimiler. Yani klasik ekonomi yorumcuları gibi ekran önünde değil, seninle birlikte mutfakta, telefonda, metroda...

Finfluencer’lara güvenilir mi?

Şöyle düşün: Bir arkadaşın sana para yönetimi hakkında bir şey önerse, ne kadar ciddiye alırsın? Finfluencer’lar bu “arkadaş” boşluğunu dolduruyor ama unutmayın onlar da insan. O yüzden:

  • Her bilgiye %100 inanma, araştır.

  • Yatırım tavsiyesi değil, fikir aldığını unutma.

  • Finansal kararlarını onların önerileriyle değil, kendi gerçeklerine göre ver.

Yani takip et → öğren → araştır → uygula → ama hep kendi yolundan yürü.

Bu içeriklerin asıl kazancı: finansal farkındalık.

Finfluencer izledikten sonra şunu fark ediyorsun: 'Ben bugüne kadar gerçekten para yönetmeyi bilmiyormuşum.'

Ay sonunu getirmek değil mesele. Paranın sana çalışmasını sağlamak… Bütçe yapmak, harcamayı öğrenmek, geleceği planlamak. İşte finfluencer'ların esas gücü burada. Sana finansı korkutan değil, konuşulabilir kılan bir şey olarak sunuyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kim bu isimler?

Kim bu isimler?

Dr. Hakan Özerol, finansal konulara yalnızca teknik bir perspektiften değil, aynı zamanda psikolojik ve toplumsal açıdan da yaklaşan isimlerden biri. Davranışsal finans, ekonomik karar alma süreçleri ve yatırım psikolojisi gibi konuları sadeleştirerek anlatması onu diğer finfluencer’lardan ayırıyor. Para yönetiminin sadece rakamlarla değil, insan psikolojisiyle de şekillendiğini vurgulayan dili sayesinde, onu takip etmek yalnızca bilgi edinmek değil, aynı zamanda finansal farkındalığı derinleştiren bir deneyim haline geliyor.

Enflasyon, döviz kuru, yatırım araçları ya da merkez bankalarının kararları gibi konuları konuşurken, bunun birey üzerindeki etkisini de göz önünde bulunduruyor. “İnsan neden harcar?”, “Neden birikim yapamaz?”, “Risk almaktan neden korkarız?” gibi sorulara cevap verirken hem akademik hem insani bir yaklaşım sergiliyor.

Dr. Hakan Özerol, şu an içerikleriyle QNB Türkiye Tiktok kanalında. Finansal kararlarınız öncesi bilgi sahibi olmak için siz de takip edebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın