“İnfluencer Out Finfluencer In”: Finansal Kararlarınıza Etki Edecek Finfluencer’lar Kim?

Şöyle düşün: Bir arkadaşın sana para yönetimi hakkında bir şey önerse, ne kadar ciddiye alırsın? Finfluencer’lar bu “arkadaş” boşluğunu dolduruyor ama unutmayın onlar da insan. O yüzden:

Her bilgiye %100 inanma, araştır.

Yatırım tavsiyesi değil, fikir aldığını unutma.

Finansal kararlarını onların önerileriyle değil, kendi gerçeklerine göre ver.

Yani takip et → öğren → araştır → uygula → ama hep kendi yolundan yürü.