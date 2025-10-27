İlk ve Son’un Yeni Sezon Oyuncuları Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in Setten Yeni Görüntüleri Paylaşıldı!
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin ilk sezonunda başrolde yer aldığı İlk ve Son dizisi epey yankı uyandırmıştı. Toksik aşkların insanı ne hale getirdiğinin bir özetini izlemiştik hep birlikte. Ders niteliğinde desek yeridir dediğimiz sahnelerle birlikte dizi harika bir çıkış yakalayınca ikinci ve üçüncü sezon da gelmezse olmazdı.
Şimdiyse üçüncü sezonun başrollerinin setten yeni karesiyle karşınızdayız. Gelin, siz yeni ikilimizi yakıştırabilecek misiniz birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonun başrolleri Bergüzar Korel ve Timuçin Esen olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk ve Son çekimleri bugün başladı ve setten yeni bir kare geldi. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın