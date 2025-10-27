onedio
İlk ve Son'un Yeni Sezon Oyuncuları Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in Setten Yeni Görüntüleri Paylaşıldı!

İlk ve Son’un Yeni Sezon Oyuncuları Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in Setten Yeni Görüntüleri Paylaşıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.10.2025 - 15:51

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin ilk sezonunda başrolde yer aldığı İlk ve Son dizisi epey yankı uyandırmıştı. Toksik aşkların insanı ne hale getirdiğinin bir özetini izlemiştik hep birlikte. Ders niteliğinde desek yeridir dediğimiz sahnelerle birlikte dizi harika bir çıkış yakalayınca ikinci ve üçüncü sezon da gelmezse olmazdı.

Şimdiyse üçüncü sezonun başrollerinin setten yeni karesiyle karşınızdayız. Gelin, siz yeni ikilimizi yakıştırabilecek misiniz birlikte bakalım!

Yeni sezonun başrolleri Bergüzar Korel ve Timuçin Esen olmuştu.

Yeni sezonun başrolleri Bergüzar Korel ve Timuçin Esen olmuştu.

Dizinin büyük bir hayran kitlesi var. Bu sebeple X aleminde de yeni sezon başrolleri için öneriler sıralanmıştı. Ancak yapım, önerilerin aksine Bergüzar Korel ve Timuçin Esen ile anlaşınca yeni çiftimiz pek yakıştırılmamıştı.

İlk ve Son çekimleri bugün başladı ve setten yeni bir kare geldi. 👇

İlk ve Son çekimleri bugün başladı ve setten yeni bir kare geldi. 👇

Aslında fena da görünmüyorlar. Ne dersiniz, Bergüzar Korel ve Timuçin Esen çiftini siz yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım!

