onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlk Buluşmada Karşındakinde Ne Kadar Etki Bırakıyorsun?

etiket İlk Buluşmada Karşındakinde Ne Kadar Etki Bırakıyorsun?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
25.09.2025 - 23:03

İlk izlenim her şeydir... Hele ki konu flörtse, saniyeler içinde biri hakkında karar veririz. Peki sen, ilk buluşmalarda karşındakinin aklında nasıl yer ediyorsun? Etki oranını birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Buluşmadan önce nasıl hazırlanırsın?

3. Peki, sohbet sırasında bunlardan hangisi seni en çok ne tanımlar?

4. Gelelim espri anlayışına! Nasıldır?

5. Karşındaki insan utangaçsa sen...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kıyafet seçimin genellikle…

7. İlk buluşma sonrası mesaj kimden gelir?

8. Son olarak, karşındaki biri konuşurken...

Gizemli, etkileyici ve yoğun bir etki bırakıyorsun!

Sen ilk buluşmada karşındakini resmen hipnotize eden tiplerdensin. Konuşmaların, bakışların ve duruşun karşı tarafı fazlasıyla etkiliyor. Duruşun güçlü, sözlerin seçili. Az ama öz konuşursun; bu da karşındakinin seni daha fazla merak etmesine neden olur. Ancak bazen duvarlarını biraz fazla kalın örüyor olabilirsin. Daha çok açıldıkça samimiyetinle daha da bağlayıcı olman işten bile değil.

Sıcakkanlı ve fazlasıyla güven veren bir etki bırakıyorsun!

Seninle ilk buluşmaya gelen biri kendini terapiye gelmiş gibi hissedebilir! O kadar doğal, rahat ve içtensin ki insanlar senin yanında kendileri olmaktan korkmuyorlar. Göz teması, dinleme becerin ve empatinle karşındaki kişiye çok iyi geliyorsun. Aşırıya kaçmadan dozunda samimiyet gösterdiğin için de dengelisin. Ama dikkat et, bazen fazla iyi niyetli olabiliyorsun!

Renkli, eğlenceli ve enerji bombası gibi bir etki bırakıyorsun!

Sen adeta bir yürüyen neşe paketisin! İlk buluşmalarda enerjinle, esprilerinle ve rahat tavırlarınla ortamı yumuşatıp buzları hızla eritiyorsun. Karşındaki seni unutamıyor çünkü sen klasik ilk buluşma klişelerinin dışına çıkan birisin. Ancak bazen ciddiyeti biraz kaçırabiliyor, fazla şamatacı bulunabiliyorsun. Dengeyi bulduğunda seni tutabilene aşk olsun!

Dalgın ama inanılmaz bir şekilde gerçek bir etki bırakıyorsun!

Seninle ilk buluşma, bir nebze absürt komedi filmi gibi. Konular oradan oraya atlıyor, bazen ne dediğini sen bile tam hatırlamıyorsun ama bir şekilde sempatiksin. İnsanlar seni ya çok sever ya da tamamen afallar. Samimi ama biraz savruk olman, acaba bir sonraki buluşmada ne olacak dedirtiyor karşı tarafa. Yani evet, bir kaos yaratıyorsun ama bu kaosun da bir çekiciliği var!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın