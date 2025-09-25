İlk Buluşmada Karşındakinde Ne Kadar Etki Bırakıyorsun?

Seninle ilk buluşma, bir nebze absürt komedi filmi gibi. Konular oradan oraya atlıyor, bazen ne dediğini sen bile tam hatırlamıyorsun ama bir şekilde sempatiksin. İnsanlar seni ya çok sever ya da tamamen afallar. Samimi ama biraz savruk olman, acaba bir sonraki buluşmada ne olacak dedirtiyor karşı tarafa. Yani evet, bir kaos yaratıyorsun ama bu kaosun da bir çekiciliği var!