İlk Buluşmada Karşındakinde Ne Kadar Etki Bırakıyorsun?
İlk izlenim her şeydir... Hele ki konu flörtse, saniyeler içinde biri hakkında karar veririz. Peki sen, ilk buluşmalarda karşındakinin aklında nasıl yer ediyorsun? Etki oranını birlikte öğrenelim!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
2. Buluşmadan önce nasıl hazırlanırsın?
3. Peki, sohbet sırasında bunlardan hangisi seni en çok ne tanımlar?
4. Gelelim espri anlayışına! Nasıldır?
5. Karşındaki insan utangaçsa sen...
6. Kıyafet seçimin genellikle…
7. İlk buluşma sonrası mesaj kimden gelir?
8. Son olarak, karşındaki biri konuşurken...
Gizemli, etkileyici ve yoğun bir etki bırakıyorsun!
Sıcakkanlı ve fazlasıyla güven veren bir etki bırakıyorsun!
Renkli, eğlenceli ve enerji bombası gibi bir etki bırakıyorsun!
Dalgın ama inanılmaz bir şekilde gerçek bir etki bırakıyorsun!
