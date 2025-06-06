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İlk 3 Ayı Atlattıysanız Tebrikler! İşte Şimdi Sizi Bekleyen 12 Zorluk

etiket İlk 3 Ayı Atlattıysanız Tebrikler! İşte Şimdi Sizi Bekleyen 12 Zorluk

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
06.06.2025 - 22:02

İlişkilerde ilk üç ay, her şey toz pembe her mesaj heyecanlı her buluşma kalp çarpıntılı geçse de bu romantik dönem sonrasında işler biraz değişebiliyor. Eğer bu ilk 3 ayı kazasız belasız atlattıysanız sizi tebrik ederiz. Ama sıkı durun, asıl sınavlar şimdi başlıyor! İşte sizi bekleyen 12 mini kriz ve sürpriz.

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1. “Neden mesajıma geç dönüyorsun?” soruları başlar.

İlk zamanlarda mesajlar roket hızında gelir, yazdığın an “typing...” belirir ama üçüncü aydan sonra işler değişir. “Online oldu ama yazmadı”, “Story izliyor ama mesaj atmıyor”, “Yoksa benden mi soğudu?” diye minik sorgulamalar başlar.

2. İlk ciddi tartışmalar yaşanır.

Konu bazen çok ufak bir şey olabilir: yanlış anlaşılmış bir mesaj, geç gidilen bir buluşma ya da unutulmuş bir detay… Ama ilk büyük tartışma kaçınılmazdır. O sessizlik o trip o “konuşmak istemiyorum” cümleleri... Bu evreyi atlattığınızda ilişkinizin daha güçleneceğine eminiz!

3. Ortak plan yapma baskısı başlar.

“Yazın birlikte bir yerlere gidelim mi?” gibi cümleler ufak ufak gündeme gelir ve bu planlar bazen keyifli olduğu kadar stresli de olabilir. Romantik kaçamaklar bir anda “İlişki ciddiye gitmeye mi başlıyor?” baskısına dönebilir ve insanın kafasında ister istemez soru işaretleri yaratabilir.

4. Artık eski sevgilileri merak etme dönemidir.

İlk aylarda hiç konuşulmaz ve adı bile geçmez ama bir noktada o eski ilişkiler masaya yatırılmaya başlar. Cevap verme konusu ise tam bir paradoksa dönüşür çünkü çok az bilgi “ne saklıyorsun?” hissi yaratır, çok fazla bilgi ise “hala unutamamış” damgası yemeye neden olabilir.

5. Film/dizi seçimleri savaş sebebi olur.

Birlikte dizi izleme keyfi ilk zamanlar harikadır ama 3. aydan sonra seçim bir krize dönüşür. Sen romantik komedi istersin, o belgesel. “Ne izleyelim?” sorusuna karar vermek 45 dakika sürer ve sonunda ya biri trip atar ya da diğeri 'neyse ya boşver' deyip kendi işine geri döner.

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6. Hediye alma baskısı başlar.

Sürprizler ilk başta kendiliğinden gelir ama sonra “Bu ay hiçbir şey almadı bana” gibi iç sesler yükselir. Doğum günü, yıl dönümü, “bugün tanıştığımız gün” gibi özel tarihler artar ve her biri için beklenti oluşur. Hediye almamak neredeyse bir sorun gibi algılanmaya bile başlanır.

7. Mesajlarda kısalmalar yaşanır.

İlk günlerdeki “Günaydın canımm 💕🌞” mesajı yerini “günoo” ve sadece emojiye bırakır ya da mesaj atmak her günden birkaç günde bire düşer. Sonrası belli: Neredeyse her hafta “Bana böyle mi yazıyorsun artık?” ve 'Bugün niye hiç mesaj atmadın?' tartışmaları yapılır.

8. Sosyal çevreyle tanıştırma baskısı gelir.

İlk iki ayda “arkadaşlarla takılalım” fikri pek gelmez çünkü zaten ikiniz dünyaya yetersiniz ama zamanla çevreyle etkileşime girilmek istenir. “Ne zaman arkadaşlarınla tanıştıracaksın?”, “Beni neden gizli tutuyorsun?” gibi sorularla da tanışma isteği dile getirilmeye başlar.

9. Kıskançlık dönemi başlar.

Eskiden “takip ettiğin kişiler” umurunda bile değilken şimdi her like incelenir. “O kim? Ne zamandır arkadaşsınız? Neden o story’e güldün?” soruları gün geçtikçe artar ve her yapılanın altında bir neden aranmaya başlar.

10. Biraz alan tanımak gündeme gelir.

İlişkinin başlarında her saniyeyi birlikte geçirmek istenir ama sonra biri “biraz yalnız kalmam lazım” dediğinde diğeri neye uğradığını şaşırıp hemen yanlış anlayabilir. Oysaki bu uzaklaşma değil sadece kendine ait alanında zaman geçirmek istediği anlamına geliyor. Burada en önemli nokta, isteği doğru şekilde karşıya aktarabilmek.

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11. “Benimle neden eskisi gibi ilgilenmiyorsun?” sorusu gelir.

Artık her buluşma sürprizli değil ya da her gün aynı heyecan yok diye endişeleniyor musun? Endişelenme, bu demek değil ki ilişki kötüye gidiyor, sadece stabil hale gelmiştir. Ama yine de “Artık benimle ilgilenmiyorsun” cümlesi arada sırada konuşmalarınızda gündeme gelip minik çaplı tartışmalara yol açabilir.

12. Filtre kalkar ve gerçek karakterini daha çok göstermeye başlar.

İlk zamanlarda hep en sevecen, en kibar halleriyle tanırsın onu ama üçüncü aydan sonra sabah suratsız uyanan, sinirlendiğinde eşyaları sertçe bırakan ya da telefonuna 6. alarmı kuran o kişiyle tanışırsın. Çünkü artık “mış gibi” yapmamaya başlamıştır.

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