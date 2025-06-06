İlk 3 Ayı Atlattıysanız Tebrikler! İşte Şimdi Sizi Bekleyen 12 Zorluk
İlişkilerde ilk üç ay, her şey toz pembe her mesaj heyecanlı her buluşma kalp çarpıntılı geçse de bu romantik dönem sonrasında işler biraz değişebiliyor. Eğer bu ilk 3 ayı kazasız belasız atlattıysanız sizi tebrik ederiz. Ama sıkı durun, asıl sınavlar şimdi başlıyor! İşte sizi bekleyen 12 mini kriz ve sürpriz.
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1. “Neden mesajıma geç dönüyorsun?” soruları başlar.
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2. İlk ciddi tartışmalar yaşanır.
3. Ortak plan yapma baskısı başlar.
4. Artık eski sevgilileri merak etme dönemidir.
5. Film/dizi seçimleri savaş sebebi olur.
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6. Hediye alma baskısı başlar.
7. Mesajlarda kısalmalar yaşanır.
8. Sosyal çevreyle tanıştırma baskısı gelir.
9. Kıskançlık dönemi başlar.
10. Biraz alan tanımak gündeme gelir.
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11. “Benimle neden eskisi gibi ilgilenmiyorsun?” sorusu gelir.
12. Filtre kalkar ve gerçek karakterini daha çok göstermeye başlar.
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