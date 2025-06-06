İlk 3 Ayı Atlattıysanız Tebrikler! İşte Şimdi Sizi Bekleyen 12 Zorluk

Konu bazen çok ufak bir şey olabilir: yanlış anlaşılmış bir mesaj, geç gidilen bir buluşma ya da unutulmuş bir detay… Ama ilk büyük tartışma kaçınılmazdır. O sessizlik o trip o “konuşmak istemiyorum” cümleleri... Bu evreyi atlattığınızda ilişkinizin daha güçleneceğine eminiz!