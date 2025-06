İlk 3 Ayı Atlattıysanız Tebrikler! İşte Şimdi Sizi Bekleyen 12 Zorluk

İlişkilerde ilk üç ay, her şey toz pembe her mesaj heyecanlı her buluşma kalp çarpıntılı geçse de bu romantik dönem sonrasında işler biraz değişebiliyor. Eğer bu ilk 3 ayı kazasız belasız atlattıysanız sizi tebrik ederiz. Ama sıkı durun, asıl sınavlar şimdi başlıyor! İşte sizi bekleyen 12 mini kriz ve sürpriz.