İlişkinizi Ne Ayakta Tutuyor?
İlişkinizi Ne Ayakta Tutuyor?
Her ilişki, farklı dinamiklerle şekillenir ve her çiftin birbirine sunduğu farklı şeyler vardır. Peki sizin ilişkinizi ne ayakta tutuyor? Aşk mı, güven mi yoksa iletişim mi? Bu test, ilişkinizin temel taşlarını ortaya çıkaracak.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sorunlarınızı nasıl çözüyorsunuz?
4. Partnerine karşı ne kadar dürüstsün?
5. Partnerine sürpriz yapar mısın?
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6. İlişkiniz sana ne hissettiriyor?
7. Partnerinle geleceği konuştuğunuzda ne hissediyorsun?
8. Partnerinin sana olan davranışları, onun seni ne kadar önemsediğini gösteriyor mu?
9. Partnerinle fiziksel yakınlık ne kadar önemli?
10. Partnerinle aranızdaki güven duygusu nasıl?
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İlişkinizi güven ayakta tutuyor!
İlişkinizi aşk ve romantizm ayakta tutuyor!
İlişkinizi iletişim ayakta tutuyor!
İlişkinizi ortak deneyimler ayakta tutuyor!
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