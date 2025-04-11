İlişkinizde Kapalı Bir İletişim Olduğunu Gösteren 12 Söylem
Sağlıklı bir ilişkide en önemli şey açık iletişimdir. Duygular ve düşünceler güzel bir şekilde aktarılabilir. Böylece bir şey içine atılarak bir anda patlama yaşama durumu olmaz. Ayrıca güven sağlanır, daha huzurlu bir ilişki oluşturmuş olursunuz. Gelin birlikte bir ilişkide kapalı iletişime sahip olunduğunu gösteren söylemlere bakalım!
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1. Ne yaparsan yap, ne halin varsa gör.
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2. Anlatmama gerek yok, sen anlamazsın zaten.
3. Şu an konuşmayalım, istemiyorum.
4. Bazı şeyleri konuşmaya gerek yok.
5. Bu konuyu seninle tartışmak istemiyorum.
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6. Sen haklısın tamam, büyütmeyelim.
7. Unut gitsin, boşver. Çok önemli değil.
8. Ben böyleyim, beni böyle kabul etmelisin.
9. Üzerine bu kadar konuşunca hiçbir şey değişmeyecek.
10. Beni karıştırmadan kendin halledebilirsin.
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11. Sorun yok ki, her şey yolunda.
12. Yaşandı bitti, tekrar gündeme getirmeye gerek yok.
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