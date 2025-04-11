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İlişkinizde Kapalı Bir İletişim Olduğunu Gösteren 12 Söylem

etiket İlişkinizde Kapalı Bir İletişim Olduğunu Gösteren 12 Söylem

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 23:01

Sağlıklı bir ilişkide en önemli şey açık iletişimdir. Duygular ve düşünceler güzel bir şekilde aktarılabilir. Böylece bir şey içine atılarak bir anda patlama yaşama durumu olmaz. Ayrıca güven sağlanır, daha huzurlu bir ilişki oluşturmuş olursunuz. Gelin birlikte bir ilişkide kapalı iletişime sahip olunduğunu gösteren söylemlere bakalım!

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1. Ne yaparsan yap, ne halin varsa gör.

Yaşadığınız sorunlar üzerine nazikçe sohbet edebilirsiniz. Ortak bir karara varmak ilişkinizin temellerini sağlamlaştırır. Fakat sorunu hemen bir kenara atmak için 'ne yaparsan yap' denmesi hiçbir şeyi çözüme götürmez. Kapalı iletişimin olayı da çözüme götürmemesi zaten...

2. Anlatmama gerek yok, sen anlamazsın zaten.

Direkt karşısındaki insanın anlamayacağını belirterek konuyu hiç açmamak kapalı bir iletişime sahip olunduğunu gösterir. Anlatılmayan şeyler biriktirilir ve sonra daha kırıcı bir şekilde dile getirilebilir. Karşı tarafı suçlar şekilde söylenen bu kapalı cümle hiçbir şeyi çözmez, tam tersi daha büyük sorunlara yol açar.

3. Şu an konuşmayalım, istemiyorum.

Her olay sıcağı sıcağına konuşulmaz. Fakat bazı meseleleri ertelememek gerekir. İki taraf sakinleştikten sonra oturup neler hissettikleri ve düşündüklerini dile getirebilmeli. Ertelenen konuşmalar birikir birikir ve bir yerden sonra patlar. Bu yüzden kapalı iletişim içinde olup konuşmamayı tercih etmemelisiniz.

4. Bazı şeyleri konuşmaya gerek yok.

İlişkide yaşanılan her olayın kendine göre önemi vardır. Büyük ya da küçük demeden her şeyi konuşabilmeniz gerekir. Sevgili olmak demek aynı zamanda arkadaş, dost, sırdaş olmak demektir. Anlatmak istenilen her şey anlatılabilmeli. Hatta detaya da girilebilmelidir.

5. Bu konuyu seninle tartışmak istemiyorum.

Basit bile olsa bir konu üzerinde rahatça konuşabilmek gerekir. Tartışma her zaman kavgaya dönecek diye bir şey yok! Aynı zamanda partnerinin kişiliğini çözmeye de götüren bir şeydir. Açık iletişimin sağladığı faydalardan biri de budur! Konuyu tartışmayıp hemen kapatmak demek karşınızdaki insanı tam olarak tanıma fırsatını ortadan kaldırmak demektir.

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6. Sen haklısın tamam, büyütmeyelim.

Olumlu bir söylem gibi duruyor değil mi? Fakat söylenildiği yere göre çok değişir. Sırf sorun üzerine açıkça fikirlerin dile getirilmesi önlenmek isteniyorsa o zaman kapalı iletişime başvurulmuştur... Sen haklısın diye bir kenara koymak yerine kendi düşünce ve hislerinin de dile getirilmesi gerekir. Susmak sadece problemleri halı altına atmaktır!

7. Unut gitsin, boşver. Çok önemli değil.

Olay kapandı mı? Hayır. Önemli olarak görülmeyen minik bir şey birikerek sizin karşınıza tekrar çıkabilir. Eğer böyle bir konuşmaya girildiyse demek ki boşverilecek bir mevzu değilmiş. Her ne kadar sorun kapansın ve birbirimize bir an önce sevgi sözcükleri kullanalım anlamında söylesen de aslında çözülmesi gerekenler es geçilir.

8. Ben böyleyim, beni böyle kabul etmelisin.

İlişki iki insanın birbirine uyumlanmasıdır. Bu da değişimi beraberinde getirir. Ben böyleyim diyerek karşıdaki insanın sizden bir şeyler talep etmesini de engellersiniz. Bu da iletişimin kapanmasına neden olur... Kırıldığı bir şey söyleyeceği zaman düşünmek zorunda kalır!

9. Üzerine bu kadar konuşunca hiçbir şey değişmeyecek.

Bir anda açılan konu bıçak gibi kesildi! Her konu uzun uzun konuşulabilir. O an çözüme ulaşmasa bile konuştukça bir sonuca varabilirsiniz. Uzunca konuşma yorucu gelince kapalı iletişime başvurulabilir. Oysa açık iletişim ile değişmeyeceğini düşündüğünüz şeyler olumlu bir şekilde çözülebilir. Hayatınızda sizi rahatsız eden minik bir şey ortadan kalkar!

10. Beni karıştırmadan kendin halledebilirsin.

İlişkide destek çok önemlidir. Kapalı iletişime başvurarak olaydan sıyrılmak partner ile aranın açılmasına neden olur. Partner bir daha kendini açmak istemez, özgüveninde düşüş yaşanır. Böylece güven üzerine kurulmuş bir ilişki olmaktan çıkar...

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11. Sorun yok ki, her şey yolunda.

Karşınızdaki insan size bir sorun ile geliyorsa ve siz sohbeti hemen kapatmak için bu söylemi kullanıyorsanız... Kapalı iletişime sahipsiniz! Her şey yolunda olsaydı ilişkinin taraflarından biri konuşmak için gelmezdi. Konuşmanın açılması ve mevzunun ne olduğunun çözülmesi gerekir.

12. Yaşandı bitti, tekrar gündeme getirmeye gerek yok.

Çözüme ulaşmamış bir sorun varsa bu her zaman gündeme gelir. Olayı görmezden gelerek hemen üstünü örtmeye çalışmak bir işe yaramaz. Onun üzerine konuşulmadığı müddetçe tartışma konusu olmaya devam edecektir. Bu yüzden kapalı bir iletişimi tercih edip gündeme gelen çözümsüz mevzuları rafa kaldıramamalısınız!

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asklepiospallas
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