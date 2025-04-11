İlişkinizde Kapalı Bir İletişim Olduğunu Gösteren 12 Söylem

Olay kapandı mı? Hayır. Önemli olarak görülmeyen minik bir şey birikerek sizin karşınıza tekrar çıkabilir. Eğer böyle bir konuşmaya girildiyse demek ki boşverilecek bir mevzu değilmiş. Her ne kadar sorun kapansın ve birbirimize bir an önce sevgi sözcükleri kullanalım anlamında söylesen de aslında çözülmesi gerekenler es geçilir.