İlişkinizde Kapalı Bir İletişim Olduğunu Gösteren 12 Söylem

İlişkide yaşanılan her olayın kendine göre önemi vardır. Büyük ya da küçük demeden her şeyi konuşabilmeniz gerekir. Sevgili olmak demek aynı zamanda arkadaş, dost, sırdaş olmak demektir. Anlatmak istenilen her şey anlatılabilmeli. Hatta detaya da girilebilmelidir.