Bir ilişkide olmanın ne demek olduğunu, nasıl hissettirdiğini ve neye benzediğini herkes biraz farklı yaşar. Kimi çiftler birbirlerine karşı sıcak ve sevgi dolu hissederken, bazıları ise daha çok arkadaş gibi hisseder. Kimi çiftler sürekli birlikte vakit geçirirken, bazıları ise kendi kişisel zamanlarını ve alanlarını önemser. İlişkinin şekli ve boyutu, çiftin ihtiyaçlarına, değerlerine ve yaşam tarzlarına göre şekillenir.

İlişkiniz Herkes Gibi mi Yoksa Farklı mı?

Haydiiii!