Burcuna Göre Ruhun Kaç Yaşında?

Bu gençlik enerjisi, her zaman yeni bir şeyler öğrenme hevesi, maceraya atılma cesareti ve hayatı dolu dolu yaşama isteği ile ölçülür. Bir çocuğun masumiyeti, bir genç kızın heyecanı ve bir genç erkeğin enerjisi ile dolup taşan ruhun, her zaman 17 yaşında hissetmeni sağlar. Bu enerji, senin her zaman genç kalmanı, hayata karşı her zaman heyecanlı ve meraklı olmanı sağlar. Bu ruh yaşının 17 olduğunu hissetmek, hayatın her anını dolu dolu yaşamak demektir.