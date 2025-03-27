Bir Yükseltiliyor, Bir İndiriliyor, Bazen Sabit Kalıyor: Bu Faiz Oranları Neden Sürekli Değişiyor?

Bazı zamanlar vardır ki ne enflasyon uçuyor ne de ekonomi durgunlaşıyor. İşte böyle durumlarda faiz oranları olduğu gibi bırakılır. Bu hem yatırımcılar hem de piyasalar için stabil bir ortam yaratır. Faizlerin değişmemesi de aslında bir ekonomi yönetimi stratejisidir. Yani her zaman bir şeylerin yükselip düşmesi gerekmez!