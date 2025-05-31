İlişkiniz Hangi Çiçeğin Ruhunu Taşıyor?
Kendini ve ilişkini ne kadar derinden tanıyorsun? Hangi çiçek size en yakın? Hadi, içtenlikle sorulara cevap ver ve ilişkinizin doğasını birlikte keşfedelim!👇
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1. Cinsiyetinle başlayalım!
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2. Partnerin sana ne sıklıkla çiçek alıp romantik bir sürpiz yapıyor?
3. Peki, çiçek alınması senin için ne kadar önemli?
4. Partnerinle hangi ortak paydada buluşuyorsunuz?
5. Bu aşk şarkılarından birini seç bakalım!
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6. Bu hafta sonu için date planı yapıyoruz. Nereye gidelim?
7. Neredeyse bitiriyoruz! İlişkinizdeki en büyük değer ne?
8. Son olarak, ilişkinizin aurasına bir renk ver bakalım!
Ayçiçeği!
Kırmızı gül!
Beyaz lale!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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