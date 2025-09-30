İlişkinin Bir Yere Gitmediğini Gösteren 11 İşaret

Bu ilişki nereye gidiyor? Ya da bu ilişki bir yere gidiyor mu? İlişkinin hiçbir yere gitmediğini gösteren pek çok işaret bulunur. Gelin bu içeriğimizde birlikte ilişkinin aslında bir yere gitmediğini ve artık bırakman gerektiğini gösteren işaretlere göz atalım. Bakalım sizin ilişkiniz nereye gidiyor, keşfedelim!