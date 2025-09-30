onedio
İlişkinin Bir Yere Gitmediğini Gösteren 11 İşaret

Begüm
30.09.2025 - 22:04

Bu ilişki nereye gidiyor? Ya da bu ilişki bir yere gidiyor mu? İlişkinin hiçbir yere gitmediğini gösteren pek çok işaret bulunur. Gelin bu içeriğimizde birlikte ilişkinin aslında bir yere gitmediğini ve artık bırakman gerektiğini gösteren işaretlere göz atalım. Bakalım sizin ilişkiniz nereye gidiyor, keşfedelim!

1. Gelecek planlarında yer almamak.

Partnerin geleceğinden bahsettiğinde bu planlarda senin adın hiç geçiyor mu? Tatil, taşınma, kariyer konularında sen yoksan bu ilişki de büyük ihtimalle bir yere gitmiyor. Senin içinde olduğun senaryolar yoksa bu ilişkiyi sonlandırmanın vakti gelmiştir.

2. İletişim eksikliğinin olması.

Sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazı iletişimdir. Gün içinde yaşadığınız olayları birbirinizle paylaşmıyorsanız bu ilişki pek de bir yere gitmeyebilir. Sessizlik ilişkinizde baskınsa ya bunu canlandırın ya da yolları ayırın... Çünkü iletişim ilişkiyi ayakta tutan ve ileriye götüren en önemli şeydir.

3. Taahhütten kaçınmak.

Partnerin geleceğe veya ilişkiye dair taahhütler vermiyorsa bu ilişki pek de bir yere gitmeyebilir. Birlikte yaşamak, paylaşmak gibi durumlara karşı mesafeliyse bu pek de sağlıklı ve iyi bir şey değildir.

4. Duygusal mesafe hissetmek.

İlişkide duygusallık olmazsa olmazdır. Eskiden açıkça konuşabildiğiniz konulardan artık kaçınıyor, duygularınızı paylaşmak zor bir hale geldiyse aranıza görünmez bir duvar örülmüş olabilir. Bu yüzden aranızdaki bu mesafe arttıkça ilişkinin yüzeysel hale gelmesi de kaçınılmazdır.

5. İlişkiye zaman ayırmamak.

Birbirinizle vakit geçirmek öncelik olmaktan çıkmışsa, bu duygusal bir uzaklaşmanın habercisidir. Tabii ki her iki tarafın da kendine özel bir hayatı olacaktır ama önemli olan birbirinizle de vakit geçirmeniz önemlidir. Gerçekten önem verdiğimiz insanlarla zaman geçirmek istediğimiz için görüşmemek ilginin ve aranızdaki bağlılığın azaldığının kaçınılmaz göstergesidir.

6. İlişkiyi tanımlamaktan kaçınmak.

Temel bir soru olan 'biz şimdi neyiz?' sorusuna yanıt vermiyorsa, ilişkiyi tanımlamaktan kaçıyorsa bu ilişki bir yere gitmiyor olabilir. Eğer uzun süredir ilişkinizin statüsü hep muğlak kalıyorsa bu karşınızdaki kişinin sizi belirsizlikte tutmak istediğini gösterir. Bu da aslında bu ilişkiye ciddi bakmadığının bir göstergesi olabilir.

7. Hayatın diğer alanlarına dahil etmemek.

Partnerin seni arkadaş çevresine, ailesine veya sosyal hayatına dahil etmiyorsa burada bir durup bakmak gerekir. Çünkü bu durum uzun vadeli bir ilişkinin habercisi değildir... Gerçek bağlılıkta ve ilişkide çiftler dünyalarını birleştirir.

8. İlişkinin aynı noktada takılması.

Zaman geçtikçe her ilişki evrilir. Eğer sizin ilişkinin evrilmiyorsa, tanışma, güven, bağ kurma ve plan yapma gibi aşamalara geçmediyseniz bu ilişki aynı noktada atakılı kalmıştır. İlişkiniz uzun süredir aynı yerde duruyorsa siz de bir durun ve düşünün.

9. Bağlılık kurmaktan kaçınmak.

Partnerin bir anda mesafeli davranıyor ve kendini geri çekiyorsa bir düşünmek lazım. Ara ara seni uzaklaştırıyorsa bu duygusal bir bağlılıktan kaçındığının göstergesi olabilir. Bu da ilişkinin ilerlemesini ve bir yere varmasını engeller.

10. Sormadan karar vermek.

Seninle ortak kararlar almak yerine her şeyi kendi bildiği gibi yapıyorsa, bu birlikte bir gelecek kurmak yerine bireysel hayatını sürdürmek istediğini gösterir. Karar aldığı zamanlar seni de dahil etmesini isteyebilirsin. Baktın dahil etmiyor, bu ilişkiye biraz objektif şekilde bakmanın zamanı gelmiştir...

11. Senin hayatını merak etmemesi.

İşin, hobilerin, duyguların ya da arkadaşlarınla ilgili şeylere merak duymuyorsa bu sorun olabilir. Senin hayatını merak etmemesi ve ilgilenmemesi seninle derin bir bağ kurmaktan kaçındığını gösterir. Seni gerçekten seven, değer veren kişi hayatını da merak eder.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
