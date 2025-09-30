İlişkinin Bir Yere Gitmediğini Gösteren 11 İşaret
Bu ilişki nereye gidiyor? Ya da bu ilişki bir yere gidiyor mu? İlişkinin hiçbir yere gitmediğini gösteren pek çok işaret bulunur. Gelin bu içeriğimizde birlikte ilişkinin aslında bir yere gitmediğini ve artık bırakman gerektiğini gösteren işaretlere göz atalım. Bakalım sizin ilişkiniz nereye gidiyor, keşfedelim!
1. Gelecek planlarında yer almamak.
2. İletişim eksikliğinin olması.
3. Taahhütten kaçınmak.
4. Duygusal mesafe hissetmek.
5. İlişkiye zaman ayırmamak.
6. İlişkiyi tanımlamaktan kaçınmak.
7. Hayatın diğer alanlarına dahil etmemek.
8. İlişkinin aynı noktada takılması.
9. Bağlılık kurmaktan kaçınmak.
10. Sormadan karar vermek.
11. Senin hayatını merak etmemesi.
