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İlişkin İçin Yapacağın En Büyük Fedakarlık Ne?

etiket İlişkin İçin Yapacağın En Büyük Fedakarlık Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 22:01

Her ilişkinin kendine özgü dinamikleri vardır ve bazen sevdiklerimiz için büyük fedakarlıklar yapmamız gerekebilir. Peki, sen ilişkin için hangi fedakarlığı yaparsın?

Vereceğin cevaplara göre senin yapacağın en büyük fedakarlığı söylüyoruz! Hazırsan teste başlayalım! 👇

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Sevgilinle bir tartışma yaşadınız. İlk adımı atan kim olur?

3. Sevgilin başka bir şehirde çalışmaya başlamak zorunda kalsa, ne yaparsın?

4. Sevgilinin iş yoğunluğu nedeniyle sana az vakit ayırması gerekiyor. Nasıl bir tepki verirdin?

5. Peki, ilişkinde en önem verdiğin şey nedir?

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6. Sevgilin seninle ilgilenmek yerine hobilerine daha çok zaman ayırıyor. Tepkin ne olur?

7. İlişkin boyunca en çok hangisine dikkat edersin?

8. Sevgilinle ayrı kaldığınız zamanlarda ne yaparsınız?

Her şeyi bırakıp onunla gitmek!

Belli ki sen bayağı aşıksın. İlişkin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırsın. Sevdiğin kişinin yanında olmak senin için her şeyden önemli. Onun için hayatındaki pek çok şeyden vazgeçmeye hazırsın. Aşkın için yapmayacağın şey yok. Hangi durumda olursa olsun uyum sağlamayı tercih ediyorsun. Eğer olur da gerekirse, sen her şeyi bırakıp onunla her yere gidersin!

Uzak mesafe ilişkisine katlanmak!

Uzun mesafe ilişkisi zor olabilir ama sen sevdiğin kişi için buna katlanmayı göze alıyorsun. Onunla olmanın yollarını her zaman bulursun. Ona sonsuz bir güven duyuyor ve ilişkiniz için bir süre uzak kalmayı çok da sorun etmiyorsun. Sayılı gün çabuk geçer diye düşünüyor ve bağrıma taş basar beklerim diyorsun. Ne diyelim, senden sabırlısını görmedik!

Kendi hobilerinden ve zamanından feragat etmek!

Sen aşkın için kendinden vazgeçebilecek birisin! İlişkinin sağlığı için kendinden ödün verebilirsin. Partnerinin mutluluğu senin için çok önemli. İlişkinde bir sorun yaşanmaması için kendinden çok onun mutluluğuna önem veriyorsun. Bu da seni mutlu ediyorsa sen bayağı aşıksın demektir!

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