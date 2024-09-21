İlişkin İçin Yapacağın En Büyük Fedakarlık Ne?

Her ilişkinin kendine özgü dinamikleri vardır ve bazen sevdiklerimiz için büyük fedakarlıklar yapmamız gerekebilir. Peki, sen ilişkin için hangi fedakarlığı yaparsın?

Vereceğin cevaplara göre senin yapacağın en büyük fedakarlığı söylüyoruz! Hazırsan teste başlayalım! 👇