İlişkin İçin Yapacağın En Büyük Fedakarlık Ne?
İlişkin İçin Yapacağın En Büyük Fedakarlık Ne?
Her ilişkinin kendine özgü dinamikleri vardır ve bazen sevdiklerimiz için büyük fedakarlıklar yapmamız gerekebilir. Peki, sen ilişkin için hangi fedakarlığı yaparsın?
Vereceğin cevaplara göre senin yapacağın en büyük fedakarlığı söylüyoruz! Hazırsan teste başlayalım! 👇
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Sevgilinle bir tartışma yaşadınız. İlk adımı atan kim olur?
3. Sevgilin başka bir şehirde çalışmaya başlamak zorunda kalsa, ne yaparsın?
4. Sevgilinin iş yoğunluğu nedeniyle sana az vakit ayırması gerekiyor. Nasıl bir tepki verirdin?
5. Peki, ilişkinde en önem verdiğin şey nedir?
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