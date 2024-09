İlişkin İçin Yapacağın En Büyük Fedakarlık Ne?

Belli ki sen bayağı aşıksın. İlişkin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırsın. Sevdiğin kişinin yanında olmak senin için her şeyden önemli. Onun için hayatındaki pek çok şeyden vazgeçmeye hazırsın. Aşkın için yapmayacağın şey yok. Hangi durumda olursa olsun uyum sağlamayı tercih ediyorsun. Eğer olur da gerekirse, sen her şeyi bırakıp onunla her yere gidersin!