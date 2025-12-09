onedio
İlişkilerinde Hangi Hatayı Tekrarlıyorsun?

09.12.2025 - 22:01

İlişkiler zaman zaman aynı hataların tekrar ettiği bir döngüye dönüşüyor. Her defasında bu sefer farklı olacak desek de sonuç yine benzer olabiliyor. Ya senin ilişkilerinde en çok tekrarladığın hatan ne? Cevabı merak ediyorsan, seni buraya alalım!

1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!

2. Birine gerçekten ilgi duymaya başladığında iç sesin genelde ne der?

3. Partnerin seni eleştirdiğinde ne hissedersin peki?

4. İlişki başında seni en çok etkileyen şey nedir?

5. Gelelim o soruya! İlişkinde seni en çok yoran şey nedir?

6. Bir ilişki bittiğinde en çok neyi özlersin?

7. İlişkide özgürlük sana ne ifade eder?

8. Son olarak sana göre aşkın en büyük riski nedir?

Kontrol etme ihtiyacın ilişkilerini tüketiyor!

Senin için güven duygusu çok önemli ama bunu sağlamak adına her şeyi yönetmeye çalışıyorsun. Partnerinin özgürlüğü sana tehdit gibi gelebiliyor, bu da haliyle ilişkide gerginlik yaratıyor. Oysa gerçek güven, kontrolün aksine teslimiyetten geçiyor. Her şeyi planlamak yerine biraz akışa bırakmayı öğrenirsen ilişkilerin nefes almaya başlar. Bazen sevilmek, kontrolü bırakmayı bilmektir. Sakın unutma!

Kendini geri çekerek savunuyorsun!

Senin yöntemin uzaklaşmak. Bir şeyler ters gittiğinde sessizleşiyorsun, duvar örüyorsun zira kalbinin kırılmasından korkuyorsun. Ama bu mesafe aynı zamanda bağ kurmanı da engelliyor. Duygularını paylaşmak zayıflık değil, güçtür aslında. Biraz daha açık ve savunmasız olursan ilişkilerinde gerçek yakınlık mümkün hale gelir.

Terk edilme korkun aşkını bulanıklaştırıyor!

Senin için sevilmek, bir savaş gibi. Sürekli kaybetme korkusuyla yaşadığın için ilişkilerinde aşırı bağımlı hale geliyorsun. Bu durum hem seni hem partnerini tüketiyor. Oysa biri seni gerçekten sevdiğinde gitmek için değil kalmak için gelir. Sevginin garantisi yok ama senin sevgine değer biri bunu hissettiğinde zaten yanında kalır.

Kendini kurtarıcı rolüne sokuyorsun!

Sen sevgiyle şefkati karıştırıyorsun. Partnerinin sorunlarını çözmeye, onu kurtarmaya çalıştıkça aslında kendi sınırlarını ihmal ediyorsun. Aşk bir terapi seansına dönüşmemeli. İki kişinin kendi ayakları üzerinde durduğu bir ortaklık olmalı. “Ben hallederim” demek yerine “Bunu birlikte aşabilir miyiz?” demeyi öğrenmen gerekiyor. Çünkü gerçek sevgi aslında birlikte büyümek anlamına geliyor.

