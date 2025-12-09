İlişkilerinde Hangi Hatayı Tekrarlıyorsun?
İlişkiler zaman zaman aynı hataların tekrar ettiği bir döngüye dönüşüyor. Her defasında bu sefer farklı olacak desek de sonuç yine benzer olabiliyor. Ya senin ilişkilerinde en çok tekrarladığın hatan ne? Cevabı merak ediyorsan, seni buraya alalım!
1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
2. Birine gerçekten ilgi duymaya başladığında iç sesin genelde ne der?
3. Partnerin seni eleştirdiğinde ne hissedersin peki?
4. İlişki başında seni en çok etkileyen şey nedir?
5. Gelelim o soruya! İlişkinde seni en çok yoran şey nedir?
6. Bir ilişki bittiğinde en çok neyi özlersin?
7. İlişkide özgürlük sana ne ifade eder?
8. Son olarak sana göre aşkın en büyük riski nedir?
Kontrol etme ihtiyacın ilişkilerini tüketiyor!
Kendini geri çekerek savunuyorsun!
Terk edilme korkun aşkını bulanıklaştırıyor!
Kendini kurtarıcı rolüne sokuyorsun!
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
