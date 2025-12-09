İlişkilerinde Hangi Hatayı Tekrarlıyorsun?

Senin için sevilmek, bir savaş gibi. Sürekli kaybetme korkusuyla yaşadığın için ilişkilerinde aşırı bağımlı hale geliyorsun. Bu durum hem seni hem partnerini tüketiyor. Oysa biri seni gerçekten sevdiğinde gitmek için değil kalmak için gelir. Sevginin garantisi yok ama senin sevgine değer biri bunu hissettiğinde zaten yanında kalır.