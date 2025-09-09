İlişkilerin Hangi Kokteyle Benziyor?
Aşkta herkesin tadı başka! Kimi limon gibi ekşi, kimi çikolata gibi tatlı… Peki senin ilişkilerin hangi kokteyle benziyor? Acısıyla mı baştan çıkarıyor yoksa ferahlığıyla mı sarhoş ediyor? Testimizde aşk hayatını bir kokteyl menüsüne dönüştürüyoruz. Hazırsan, başlıyoruz!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. İlk iş şunu soralım! Bir ilişkinin başlangıcında seni en çok ne heyecanlandırıyor?
3. Peki son ayrılığında ne yaptın?
4. Flörtleşirken mesajlarında bu emojilerden en çok hangisini kullanırsın?
5. Bir ilişki içerisinde en çekilmez bulduğun şeyi sorsak sana?
6. O zaman soralım! Sence partnerinle çıktığın en ideal tatil hangisiydi?
7. Partnerin gece 03:00’te "Seni çok özledim" diye arıyor. Ne cevap verirsin?
8. Son olarak, partnerin birlikte izlediğiniz dizinin yeni bölümünü senden gizli izlemiş! Tepkin nasıl olur?
Mojito!
Negroni!
Pina Colada!
Espresso Martini!
