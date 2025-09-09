onedio
İlişkilerin Hangi Kokteyle Benziyor?

İlişkilerin Hangi Kokteyle Benziyor?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
09.09.2025 - 23:47

Aşkta herkesin tadı başka! Kimi limon gibi ekşi, kimi çikolata gibi tatlı… Peki senin ilişkilerin hangi kokteyle benziyor? Acısıyla mı baştan çıkarıyor yoksa ferahlığıyla mı sarhoş ediyor? Testimizde aşk hayatını bir kokteyl menüsüne dönüştürüyoruz. Hazırsan, başlıyoruz!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. İlk iş şunu soralım! Bir ilişkinin başlangıcında seni en çok ne heyecanlandırıyor?

3. Peki son ayrılığında ne yaptın?

4. Flörtleşirken mesajlarında bu emojilerden en çok hangisini kullanırsın?

5. Bir ilişki içerisinde en çekilmez bulduğun şeyi sorsak sana?

6. O zaman soralım! Sence partnerinle çıktığın en ideal tatil hangisiydi?

7. Partnerin gece 03:00’te "Seni çok özledim" diye arıyor. Ne cevap verirsin?

8. Son olarak, partnerin birlikte izlediğiniz dizinin yeni bölümünü senden gizli izlemiş! Tepkin nasıl olur?

Mojito!

Senin ilişkilerin tıpkı bir 'Mojito' gibi… Tazelik ve macera arıyorsun! Sınırları fazla sevmiyorsun, fazla ciddiyet seni sıkıyor. Partnerinle kahkahalar atmak, birlikte yeni şeyler denemek, biraz da anı yaşamak senin imzan resmen! Ama iş ciddileşince kaçak dövüşebiliyorsun. Duygusal derinlik senin için zamanla oluşuyor, yeter ki çok bunaltılma!

Negroni!

Sen ilişkilerin tıpkı bir 'Negroni'ye benziyor. Yoğun, keskin ve biraz da zor. Aşkta netlik arıyorsun ama duygularını hemen açmak yerine karşındakini test ediyorsun. Dürüstlük senin için vazgeçilmez ama duvarların da bir o kadar yüksek. İlişkilerin senin iç dünyandaki fırtınaların aynası gibi. Seni tanımak zaman alır ama bir kere kalbine giren kolay kolay çıkamaz!

Pina Colada!

Senin ilişkilerin 'Pina Colada' gibi… Tatlı, yumuşak ve sevgi dolu. Güven senin için her şeyin temeli. Partnerinle aynı frekansta olmak, evde huzur içinde vakit geçirmek senin için en büyük lüks. Romantizmden hoşlanıyorsun ve duygusal bağları önemseyip besliyorsun. Ama bazen fazla naif olabiliyorsun, dikkat!

Espresso Martini!

Senin ilişkilerin,'Espresso Martini'gibi şık ve derin. Dışarıdan soğukkanlı görünsen de içten içe tutkulu ve sahiplisin. Kontrollü ama bir o kadar da sezgiselsin. Aşkı bir oyundan ziyade, ciddi bir ortaklık gibi görüyorsun. Sadakat ve istikrar sende öne çıkıyor ama zaman zaman duygularını bastırıp fazla mantıkçı olabiliyorsun!

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
