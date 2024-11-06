İlişkilerde En İyi Yaptığın Şey Ne?
İlişkilerde En İyi Yaptığın Şey Ne?
Aşk, sevgi, dostluk ya da aile bağları... İlişkiler hayatımızın her anında var ve her birimizin bu konuda güçlü yönleri farklı. Kimimiz sevgimizi açıkça ifade edebiliyoruz, kimimiz ise karşı tarafı hep destekleyerek ilişkileri sağlamlaştırıyoruz. Peki, sen ilişkilerde en iyi ne yapıyorsun? Hangi özelliğin seni diğerlerinden ayırıyor?
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1. Partnerinle bir tartışma yaşadığında ne yaparsın?
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2. Bir ilişkiyi en çok ne güçlendirir?
3. Sevgilinin sana yaptığı küçük bir sürpriz karşısında ne hissedersin?
4. Bir ilişkiye başlamadan önce dikkat ettiğin en önemli şey nedir?
5. Partnerinin zor bir dönemden geçtiğini fark ettiğinde nasıl davranırsın?
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6. İlişkide en çok zorlandığın konu nedir?
7. En büyük korkun nedir?
8. İlişki hakkında ne düşünüyorsun?
9. Birlikte vakit geçirmek istediğinizde en çok ne yaparsınız?
10. Partnerinle romantik bir akşam planlıyorsun, neler yaparsın?
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Güçlü iletişim kurmak!
Anlayış ve empati göstermek!
Destekleyici ve güçlü olmak!
Sevgi ve samimiyetle bağ kurmak!
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Güçlü iletişim kurmak! Senin için her şeyin başı iletişim. Duygularını ve düşüncelerini net bir şekilde ifade edebiliyor, karşı tarafın ne hissettiğini de a... Devamını Gör