İlişkideki En Güçlü Yanın Ne?
İlişkilerde herkesin güçlü bir yanı vardır. Kimisi iletişim becerileriyle öne çıkar, kimi de sabrıyla... Bu özellikler birleşince de ilişkiyi daha güçlü kılar. Şimdi testi çöz, ilişkideki en güçlü yanını öğren!
1. Cinsiyetini seç!
2. Partnerin kötü bir gün geçiriyor... Tepkin ne olur?
3. Partnerinle favori sohbet konunuz hangisi?
4. Partnerin bir karar vermekte zorlanıyor, sen ne yaparsın?
5. Partnerin sana gizemli bir mesaj gönderdi... Ne yaparsın?
6. Partnerin birlikte bir etkinlik planladı ama senin aklında başka bir fikir var. Ne yaparsın?
7. Partnerinin canı sıkılıyor ve yeni bir şeyler denemek istiyor. Sen ne yaparsın?
8. İlişkide partnerinden en sık duyduğun cümle nedir?
Empati yeteneğin!
Romantikliğin!
Destekleyici olman!
Eğlenceli olman!
