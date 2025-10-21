İlişkideki En Güçlü Yanın Ne?

Senin ilişkideki en güçlü yanın partnerini her konuda yanında olup onun duygularını derinden hissetmen! Empati yeteneğin o kadar yüksek ki, onun bir bakışından neler hissettiğini şıp diye anlıyorsun. Seninle birlikte olmak, partnerin için adeta güvenli bir liman demek. İlişkinizde tartışmalar ve zor zamanlar olsa bile sen bunun altından kalkmak için partnerine her zaman güç veriyorsun. Bu yeteneğin sayesinde de partnerin kendini çok değerli hissediyor!