İlişkide iletişim Sorunlarını En Aza İndirmek İçin Deneyebileceğiniz 12 Yol
İlişkinin en önemli parçalarından biri de sağlıklı iletişim kurabilmektir. Aslında gün içinde yapılan küçük iletişimlerin ilişkiye etkisi inanılmaz büyük olabilir. Bakalım, bunlar neymiş?
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1. Telefonları kenara koyun!
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2. Gününün nasıl geçtiğini mutlaka sorun.
3. Küçük sürprizler yapın.
4. Kahvaltınızı birlikte yapın.
5. Gün içinde birbirinize anlık mesajlar atın.
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6. Ortaklaşa bir film seçin.
7. Tartışmayı ertelemeyin.
8. Akşam yürüyüşlerini sıklaştırın.
9. Partnerinizin sevdiği şeyleri hatırlayın.
10. Zor zamanlarda nelere güldüğünüzü hatırlayın.
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11. Sessizlik de bir iletişim dilidir.
12. Kalıplaşmış ritüelleriniz olsun.
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