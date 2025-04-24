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İlişkide iletişim Sorunlarını En Aza İndirmek İçin Deneyebileceğiniz 12 Yol

etiket İlişkide iletişim Sorunlarını En Aza İndirmek İçin Deneyebileceğiniz 12 Yol

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 23:46

İlişkinin en önemli parçalarından biri de sağlıklı iletişim kurabilmektir. Aslında gün içinde yapılan küçük iletişimlerin ilişkiye etkisi inanılmaz büyük olabilir. Bakalım, bunlar neymiş?

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1. Telefonları kenara koyun!

Birlikte vakit geçirirken telefonları en uzağınıza koyun. Yan yanayken odağınız telefonlar değil, birbiriniz olsun. Bu partnerinizi ne kadar ilgilenerek dinlediğinizin bir göstergesidir. Sohbet etmek sandığınızdan çok daha önemlidir!

2. Gününün nasıl geçtiğini mutlaka sorun.

Aslında oldukça basit gibi görünen 'Günün nasıl geçti?' sorusu iletişim sorunlarını en aza indirmek için harika bir yoldur. Gün içinde her iki tarafın da yaşadığı yoğunluk yaşadığınız şeyleri anında paylaşmanıza imkan vermiyor. Bu soru gün içindeki en ufak detayları bile hatırlamasını sağlar.

3. Küçük sürprizler yapın.

Yapacağınız sürprizlerin maddi olarak aşırı değerli olmasına gerek yok. Özel bir gün olmadan partnerinizi düşünerek alacağınız bir hediye, onu her an hayatınıza dahil ettiğinizi kanıtlar niteliktedir. Sabah çantasına atacağınız bir not bile karşılıklı olarak gününüzü güzelleştirir.

4. Kahvaltınızı birlikte yapın.

Eğer birlikte yaşıyorsanız her gün olmasa bile çoğu zaman birlikte kahvaltı yapmaya çalışın. Sabaha hem daha enerjik başlangıç yapmanızı sağlar hem de yapacağınız kısa sohbetler gün içindeki iletişiminizi olumlu etkiler.

5. Gün içinde birbirinize anlık mesajlar atın.

Gün içinde partnerinize atacağınız bir 'Nasılsın?' mesajı bile ilişkiniz için çok kıymetlidir. Bu kısa mesajlar iletişiminizi canlı tutar. Böyle küçük jestlerin etkisi büyüktür!

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6. Ortaklaşa bir film seçin.

Bir etkinlik yapmadan önce birlikte karar verme sürecinde sürekli iletişimde kalırsınız ve birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlar. Bir film seçip izledikten sonra düşüncelerinizi paylaşmak yine iletişiminizi oldukça güçlendirir. Hem eğlenceli hem de bağ kurduran etkinliklerden bir tanesi...

7. Tartışmayı ertelemeyin.

Gerçekten ortada büyük bir sorun yoksa tartışmayı ertelemek sadece ilişkinize zarar verir. Konu büyümeden çözüme kavuşturmak, ilişkinizi olumlu etkiler. Tartışma günü gelene kadar kendinizi yemeniz de cabası olur!

8. Akşam yürüyüşlerini sıklaştırın.

Yoğun bir günün ardından el ele çıkacağınız 15-20 dakikalık bir yürüyüş günün tüm stresinden uzaklaşmanızı ve aranızdaki diyalogların güçlenmesini sağlar. Açık havada konuşulacak konunun asla bitmediğini de varsayarsak bu yürüyüş 763463 saat sürebilir!

9. Partnerinizin sevdiği şeyleri hatırlayın.

Partnerinizin sevdiği küçük şeylere dikkat edin. Bu en basiti bir çikolata da olabilir. Ya da evin içinde onun bu aralar en çok dinlediği şarkıyı açmanız onunla ilgilendiğinizi gösterir.

10. Zor zamanlarda nelere güldüğünüzü hatırlayın.

Birlikte gülmekten asla vazgeçmeyin. Özellikle zor zamanlarınızda gülmenin önemini bir kere daha anlıyorsunuz. Gün içinde nelere güldüğünüzü partnerinize aktarın ve bu anı bir de onunla yaşayın. Gülmek, iletişimi kolaylaştırır.

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11. Sessizlik de bir iletişim dilidir.

Partnerinizle her zaman konuşmak zorunda değilsiniz. Sessiz bir şekilde kitap okumak, kahve içmek ya da sessizce oturmak bile bağınızı güçlendirir. Sessiz anlar, partnerinizin yanında ne kadar iyi hissettiğinizi hatırlatır.

12. Kalıplaşmış ritüelleriniz olsun.

Bu aklınıza gelen her şey olabilir. Çiftlerin arasında sadece kendilerine ait bir dillerinin olması ve dışarıdan gören kimsenin anlamayacak olması ilişkinizi özel hissettirir. Samimi ve düzenli bir iletişim için kalıplaşmış ritüellerden vazgeçmeyin.

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