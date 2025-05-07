Yılın Her Ayını Romantik Bir Ana Çevirin: 12 Ayda Yapabileceğiniz 12 Romantik Etkinlik
Yeni bir yıl daha gelmişken, koca bir sene partnerinizle ne yapacağınızın planını şimdiden çizmeye başladığınızı biliyoruz. Her ayı dolu dolu geçirmek için yapacaklarınız konusunda bir türlü karar veremediyseniz sizin için 12 ayı kapsayan bir liste hazırladık. Çiftleri buraya alalım! 💗
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1. Ocak: Birlikte yeni yılı kutlayın!
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2. Şubat: Sevgililer Günü için romantik bir kaçamak yapabilirsiniz.
3. Mart: Birlikte baharın gelişini doğada kutlayın.
4. Nisan: Sanatçı ruhunuzu ortaya çıkarmak için harika bir zamanlama.
5. Mayıs: Günü birlikte batırın.
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6. Haziran: Açık hava sinemasına gidin!
7. Temmuz: Tekne gezisi ile serinleyin.
8. Ağustos: Yıldızların altında bir gece...
9. Eylül: Motor ile şehri turlayın.
10. Ekim: Korku ve eğlencenin bir arada olduğu bir aya merhaba!
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11. Kasım: Evde sıcacık anlarla dolu bir ay geçirin.
12. Aralık: Yılbaşı coşkusu!
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