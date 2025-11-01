İlişkide Bilmen Önemli: Carl Jung’a Göre Her Erkeğin İçindeki Kadın Anima Nedir?

Jung’a göre erkek, bilinçdışındaki anima figürünü karşısındaki kadına projekte eder. Yani içindeki ideal kadın imajını dış dünyadaki bir kadına yansıtarak ona aşık olur. Bu yüzden bazen bir kadını çok tanıdık, 'tam aradığım kişi' gibi hissedebilir ama aslında bu içinin bir yansımasıdır.