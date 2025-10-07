İktisat Literatüründe “Hollanda Hastalığı” Ne Anlama Geliyor?

Bu sadece Hollanda’ya özgü bir şey değil, aslında pek çok ülkede benzer durumlar yaşanmış. Mesela Venezuela ve Rusya, petrol ve doğalgaz gelirlerine dayanarak büyüdü, ama uzun vadede bu, diğer sektörlerin zayıflamasına ve ekonomik krize yol açtı. Yani doğal kaynaklar, sadece zenginlik değil, bazen bir bumerang etkisi de yaratabiliyor!