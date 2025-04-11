İki Kadını Aynı Anda mı İdare Etti? Hande Doğandemir ile Aşk Yaşayan Yusuf Çim Hakkında Şoke Eden İddia!

Yusuf Çim'in aslında 2 yıldır Alev Gören isimli kadınla birlikte olduğunu bu üç aylık süreçte de aynı zamanda Hande Doğandemir ile ilişkiye başladığını söyleyen iddialar fotoğrafların ifşa edilmesiyle kuvvetlendi.

Alev Gören'in bu esnada hasta olduğu, tedavi sürecindeyken ihanete uğradığını magazinden öğrendiği de iddia edildi.