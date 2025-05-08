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Yaz Sezonunu Açan Burcu Biricik'ten Havuz Keyfi Yapan Mine Tugay'a 8 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Yaz Sezonunu Açan Burcu Biricik'ten Havuz Keyfi Yapan Mine Tugay'a 8 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.05.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hayal Köseoğlu

Hayal Köseoğlu

Hadise

Hadise

İbrahim Selim

İbrahim Selim

Mine Tugay

Mine Tugay

Kubilay Aka

Kubilay Aka
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Hatice

Hatice

Halit Özgür Sarı

Halit Özgür Sarı

Ezgi Eyüboğlu

Ezgi Eyüboğlu

Selin Şekerci

Selin Şekerci

Burcu Biricik

Burcu Biricik
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Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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