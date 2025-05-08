Yaz Sezonunu Açan Burcu Biricik'ten Havuz Keyfi Yapan Mine Tugay'a 8 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Hayal Köseoğlu
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Hadise
İbrahim Selim
Mine Tugay
Kubilay Aka
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Hatice
Halit Özgür Sarı
Ezgi Eyüboğlu
Selin Şekerci
Burcu Biricik
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Nesrin Cavadzade
Özge Özpirinçci
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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