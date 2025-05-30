İçindeki Tanrıça Kim?
Her kadın, içinde bir tanrıçanın gücünü taşır. Ancak bazıları bu gücün farkında olmayabilir. Eğer sen de bu tanrıçayı keşfetmek istiyorsan, kendine biraz zaman ayırmalısın. Kendini tanıman, içindeki tanrıçayı ortaya çıkarman için en önemli adımdır. İçindeki tanrıça, senin en güçlü, en cesur, en bağımsız halindir. Bu tanrıça, senin en büyük hayallerini gerçekleştirebilecek güçtedir.
İçindeki Tanrıça Kim?
Haydiiii!
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1. Hangi doğa unsuru seni daha çok temsil eder?
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2. Kendini nasıl tanımlarsın?
3. Hangi renk senin ruhunu en iyi yansıtır?
4. Hangi aktiviteyi yaparken en huzurlu hissedersin?
5. Kendini bir hayvanla tanımlasan, hangisi olurdun?
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6. Eğer bir güç sana verilse, hangi gücü seçerdin?
7. Geceleri genellikle ne yaparsın?
8. Hangi öğle yemeğini tercih edersin?
Athena
Afrodit
Demeter
Artemis
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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