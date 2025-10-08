Huawei MatePad 12X ile Bir Gün Geçirmek: Hem İş, Hem Eğlence İçin İdeal Tablet mi?

Huawei kullanmayı düşünenler genelde Google servisleri konusunda şüpheye düşebiliyor. Ama Huawei bu konuyu tamamen çözmüş durumda. Aslında temelde tek fark Google uygulamalarının kurulu gelmiyor oluşu.

Siz tabletinizin kurulumunu yaptıktan sonra AppGallery üzerinden Google uygulamalarını direkt olarak dindirerek kurulumu gerçekleştirip rahatlıkla erişebilirsiniz. Bu sayede uygulamalara Google hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz. Aradığınız uygulama AppGallery'de yoksa o zaman GBox uygulamasını indirerek Google Play Store'a erişim sağlayabilirsiniz.

Biz de iş için tüm Google servislerini aktif şekilde kullanıyoruz ve MatePad 12X gün boyu tüm ihtiyaçlarımıza son derece iyi bir performans ile yanıt verdi.