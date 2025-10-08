Huawei MatePad 12X ile Bir Gün Geçirmek: Hem İş, Hem Eğlence İçin İdeal Tablet mi?
Bir tablette hem güne başlarken kahveni yudumlarken haberleri okuyacak, hem ofis dosyalarını düzenleyecek, hem de akşam çizimle kafa dağıtacaksın…
Peki Huawei MatePad 12X bu tempoya gerçekten ayak uydurabiliyor mu? Günlük kullanım odaklı bir testle tabletin sınırlarını bir gün boyunca zorladık.
İşimizin başındayız. Yani ekran karşısında.
Mailleri kontrol etmeden gün başlamaz. Haliyle Google uygulamaları şart.
Sadece Google uygulamaları yetmez tabii ki. Diğer üçüncü parti uygulamalarında da epey mesai harcıyoruz.
Tabii ki bir iş gününün olmazsa olmazı, toplantı...
Öğle molasında yemek yerken izlemelik video aramayan yoktur sanırım...
Ofiste masadan masaya dolanırken elde taşımak pratik ama bazen stabilite de lazım.
Online toplantı beklerken eline kalem alıp tık tık tık oynayanlara güzel haber...
Biriken işleri çözmeye çalışırken daha pratik şeylere de ihtiyaç duyulabiliyor tabii.
İşler toparlandıysa biraz kafa dağıtmayı kim istemez.
Gün sonuna doğru bizim şarjımız bitti, ama MatePad 12X için öyle bir dert yok.
Peki Huawei MatePad 12X yoğun bir iş gününün sonunda bizi memnun etti mi?
