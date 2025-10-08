onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
Huawei MatePad 12X ile Bir Gün Geçirmek: Hem İş, Hem Eğlence İçin İdeal Tablet mi?

Huawei MatePad 12X ile Bir Gün Geçirmek: Hem İş, Hem Eğlence İçin İdeal Tablet mi?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
08.10.2025 - 16:32

Bir tablette hem güne başlarken kahveni yudumlarken haberleri okuyacak, hem ofis dosyalarını düzenleyecek, hem de akşam çizimle kafa dağıtacaksın…

Peki Huawei MatePad 12X bu tempoya gerçekten ayak uydurabiliyor mu? Günlük kullanım odaklı bir testle tabletin sınırlarını bir gün boyunca zorladık.

İşimizin başındayız. Yani ekran karşısında.

İşimizin başındayız. Yani ekran karşısında.

Güne ekran karşısında başlıyorsanız ve hatta neredeyse tamamını ekran karşısında geçiriyorsanız ekran çok önemli.

MatePad 12X’in PaperMatte ekranı burada fark yaratıyor. Nano aşındırma teknolojisi sayesinde yansımayı %50 azaltıyor, ortam ışığını da %99’a kadar filtreliyor. Ayrıca göz sağlığını da koruyor.

Mailleri kontrol etmeden gün başlamaz. Haliyle Google uygulamaları şart.

Mailleri kontrol etmeden gün başlamaz. Haliyle Google uygulamaları şart.

Huawei kullanmayı düşünenler genelde Google servisleri konusunda şüpheye düşebiliyor. Ama Huawei bu konuyu tamamen çözmüş durumda. Aslında temelde tek fark Google uygulamalarının kurulu gelmiyor oluşu.

Siz tabletinizin kurulumunu yaptıktan sonra AppGallery üzerinden Google uygulamalarını direkt olarak dindirerek kurulumu gerçekleştirip rahatlıkla erişebilirsiniz. Bu sayede uygulamalara Google hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz. Aradığınız uygulama AppGallery'de yoksa o zaman GBox uygulamasını indirerek Google Play Store'a erişim sağlayabilirsiniz. 

Biz de iş için tüm Google servislerini aktif şekilde kullanıyoruz ve MatePad 12X gün boyu tüm ihtiyaçlarımıza son derece iyi bir performans ile yanıt verdi.

Sadece Google uygulamaları yetmez tabii ki. Diğer üçüncü parti uygulamalarında da epey mesai harcıyoruz.

Sadece Google uygulamaları yetmez tabii ki. Diğer üçüncü parti uygulamalarında da epey mesai harcıyoruz.

Gün içinde çalışırken tarayıcılarımız dışında en çok kullandığımız uygulamalardan biri de Slack. Slack gibi pek çok üçüncü parti uygulamaya da doğrudan AppGallery üzerinden ulaşmanız mümkün. Yani kafanızda soru işareti oluşmasına gerek yok.

Performansa gelecek olursak, gün boyu bir yandan Slack bildirimleri, bir yandan mailler, tarayıcıda açık sekmeler derken MatePad 12X bizi hiç yarı yolda bırakmadı.

Tabii ki bir iş gününün olmazsa olmazı, toplantı...

Tabii ki bir iş gününün olmazsa olmazı, toplantı...

Toplantılarda çok sık not alan biriyseniz, MatePad 12X gerçekten harika bir yardımcı. 

Huawei'nin çok efektif bir notlar uygulaması var. Bu uygulamadaki taslaklardan seçip günlük işleri takip etmek ya da toplantı notlarını derli toplu tutmak oldukça pratik oluyor. 

Bir diğer güzel yanı da tabii ki kalem. M-Pencil Pro gerçekten harika bir deneyim sunuyor. Özellikle kağıt-kalem hissini seven biriyseniz, müjde! Yazınız M-Pencil Pro ve MatePad 12X'in kağıt dokulu ekranı sayesinde çok daha güzel olacak. 

Olmazsa da üzülmeyin, tek tıkla AI desteğiyle harika bir yazıya çevirebilirsiniz :)

Öğle molasında yemek yerken izlemelik video aramayan yoktur sanırım...

Öğle molasında yemek yerken izlemelik video aramayan yoktur sanırım...

Huawei MatePad 12X, başarılı ekranının yanında ses konusunda da bir tabletten beklenmeyecek kadar iyi.

Eğer yemekler söylendiyse, work bestie ile izleyip gülmelik bir video bulup güzel bir köşeye geçebilirsiniz. Siz yine de sesi çok açmayın tabii. :D

Ofiste masadan masaya dolanırken elde taşımak pratik ama bazen stabilite de lazım.

Ofiste masadan masaya dolanırken elde taşımak pratik ama bazen stabilite de lazım.

Huawei MatePad 12X, klavyesi ile bir anda konforlu bir çalışma istasyonuna dönüyor. Hele de laptop klavyelerine alışıksanız, MatePad 12X'in klavyesine alışmakta hiç zorlanmayacaksınız çünkü aynı oranda konforlu.

Online toplantı beklerken eline kalem alıp tık tık tık oynayanlara güzel haber...

Huawei MatePad 12X ve M-Pencil Pro'yu birlikte kullanmak çok keyifli ve pratik. M-Pencil Pro'nun arkasındaki hızlı erişim düğmesine istediğiniz uygulamayı atayıp tek ''tık'' ile açabiliyorsunuz.

Elinde kalem olmadan rahat edemeyenler için hem işlevsel bir yardımcı, hem de eğlenceli bir aksesuar diyelim...

Biriken işleri çözmeye çalışırken daha pratik şeylere de ihtiyaç duyulabiliyor tabii.

M-Pencil Pro’nun gövdesine hafifçe pinch (sıkıştırma) hareketi yapıldığında, kullandığınız uygulamaya göre değişiklik gösteren özel bir radyal menü açılıyor. Yani yalnızca kaleminizi kullanarak bir sürü işi hızlı hızlı çözebiliyorsunuz. 

Toplantı takip edip not alma görevini üstlenmişken bir yandan da rapor rakamları takip edenler bayıldı bile bu özelliğe...

İşler toparlandıysa biraz kafa dağıtmayı kim istemez.

İşler toparlandıysa biraz kafa dağıtmayı kim istemez.

Huawei MatePad 12X'te bulunan GoPaint uygulaması, adeta hobi malzemesi dükkanı gibi. Çeşit çeşit modlar ve fırçalar var. Eğer yeni bir hobi edinmek istiyorsanız ya da zaten seve seve çizim yapan biriyseniz kesinlikle çok hoşunuza gidecek. 

Biz de ofiste molalarda ''Kim daha yeteneksiz?'' yarışmaları yapıp yaratıcı çalışmalar yapıyoruz... Siz daha iyilerini kesinlikle yapabilirsiniz :D

Gün sonuna doğru bizim şarjımız bitti, ama MatePad 12X için öyle bir dert yok.

Gün sonuna doğru bizim şarjımız bitti, ama MatePad 12X için öyle bir dert yok.

Huawei, akıllı saatlerinden telefonlarına tüm cihazlarında olduğu gibi tabletlerinde de şarj konusunda gerçekten rakipsiz diyebileceğimiz bir performansa sahip. 

Biz gün sonuna doğru şöyle sert bir kahveye ihtiyaç duyup biraz mola verdik ama MatePad 12X 10.100 mAh bataryası ve 66 W SuperCharge desteği sayesinde sanki gün boyu bizimle ofiste dolaşmamış gibi...

Peki Huawei MatePad 12X yoğun bir iş gününün sonunda bizi memnun etti mi?

Peki Huawei MatePad 12X yoğun bir iş gününün sonunda bizi memnun etti mi?

Evet, etti. Uzatmaya hiç gerek yok. Huawei MatePad 12X, ofiste gün boyu ihtiyaç duyduğumuz tüm uygulamalara kolayca erişebildiğimiz, hiçbir performans sorunu olmadan kullanabildiğimiz güçlü bir tablet.

Bunun yanında özellikle kalem+klavye ikilisinin sağladığı esneklik, gözleri yormayan süper ekranı ve bizim 3+ kahveyle koruyamadığımız pil performansımızın yanında neredeyse iki gün giden şarjıyla her yönden tatmin eden bir ürün. 

Eğer siz de bir göz atmak isterseniz, lansmana özel fırsatlarla satın almak için tıklayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark