Hip-Hop’un Kurallarını Yıkan Kadın: Missy Elliott Efsanesi
Hip-hop sahnesi uzun yıllar boyunca belli bir kalıp üzerinden ilerledi. Sonra biri çıktı ve kuralları yıkıp geçti. Hem müziğiyle hem kişiliğiyle kadın bedenini klişe olmaktan kurtardı. Evet, bahsettiğimiz kişi Missy Elliott! Rapçi, prodüktör, söz yazarı ve vizyoner bir beyin. Bu efsanenin müzik yolculuğunda keşfe çıkıyoruz!
The Rain (Supa Dupa Fly)
Get Ur Freak On
Work It
Sock It 2 Me
Hot Boyz
Pass That Dutch
One Minute Man
Lose Control
Gossip Folks
Beep Me 911
Ching-A-Ling
