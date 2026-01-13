onedio
Hip-Hop’un Kurallarını Yıkan Kadın: Missy Elliott Efsanesi

13.01.2026 - 19:01

Hip-hop sahnesi uzun yıllar boyunca belli bir kalıp üzerinden ilerledi. Sonra biri çıktı ve kuralları yıkıp geçti. Hem müziğiyle hem kişiliğiyle kadın bedenini klişe olmaktan kurtardı. Evet, bahsettiğimiz kişi Missy Elliott! Rapçi, prodüktör, söz yazarı ve vizyoner bir beyin. Bu efsanenin müzik yolculuğunda keşfe çıkıyoruz!

The Rain (Supa Dupa Fly)

Get Ur Freak On

Work It

Sock It 2 Me

Hot Boyz

Pass That Dutch

One Minute Man

Lose Control

Gossip Folks

Beep Me 911

Ching-A-Ling

