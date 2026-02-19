Hindistan'da Oynanan Bir Kriket Maçına Arılar Saldırdı

65 yaşındaki kıdemli hakem Manik Gupta, çok sayıda arı sokmasına maruz kalarak sahada fenalaştı ve yere yığıldı. PTI’nin aktardığına göre diğer hakem Jagdish Sharma ile birlikte 15 ila 20 oyuncu da yaralandı.

Arıların bir anda sahayı istila ettiği olayda Gupta’nın vücuduna çok sayıda arının yapıştığı bildirildi. İlk olarak Shuklaganj’daki özel bir hastaneye kaldırılan tecrübeli hakem, durumunun ağırlaşması üzerine Kanpur’daki Lala Lajpat Rai Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gupta’nın yaşamını yitirdiği açıklandı.