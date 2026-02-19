onedio
Hindistan'da Oynanan Bir Kriket Maçına Arılar Saldırdı

Hakan Karakoca
19.02.2026 - 21:01

Hindistan’da oynanan yerel bir kriket maçı kabusa döndü. Uttar Pradesh eyaletinin Shuklaganj bölgesindeki Sapru Maidan’da oynanması planlanan karşılaşma başlamadan sahayı arı sürüsü bastı.

Bir anda oyun alanına yayılan arılar, oyunculara ve görevlilere saldırdı. Yaşanan panik nedeniyle maç ertelendi, sahadakiler güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Hakem hayatını kaybetti.

65 yaşındaki kıdemli hakem Manik Gupta, çok sayıda arı sokmasına maruz kalarak sahada fenalaştı ve yere yığıldı. PTI’nin aktardığına göre diğer hakem Jagdish Sharma ile birlikte 15 ila 20 oyuncu da yaralandı.

Arıların bir anda sahayı istila ettiği olayda Gupta’nın vücuduna çok sayıda arının yapıştığı bildirildi. İlk olarak Shuklaganj’daki özel bir hastaneye kaldırılan tecrübeli hakem, durumunun ağırlaşması üzerine Kanpur’daki Lala Lajpat Rai Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gupta’nın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bu ilk değilmiş.

Hindistan’da kriket karşılaşmalarında arı saldırıları daha önce de gündeme gelmişti. 2019 yılında Hindistan A ile England Lions arasında Kerala eyaletinin Thiruvananthapuram kentinde oynanan maç, tribün altındaki kovandan çıkan arı sürüsü nedeniyle bir süreliğine durdurulmuştu. O olayda beş seyirci hafif şekilde yaralanırken, oyuncular herhangi bir zarar görmemişti.

