Hiçbir Şey Yapmıyorken Çok Şey Hissettiren Şarkılar
Bazen hayat tam olarak hiçbir şey yapacak hâlin olmadığı bir noktaya getirir insanı. Ne ağlamak istersin ne gülmek… Sadece durursun. Ama bir şarkı girer kulağına ve fark etmeden içinde bir şeyleri dürter. Geçmişten bir sahne, hiç yaşanmamış bir ihtimal, yarım kalmış bir his…
Bu liste tam olarak o anlar için.
1. Radiohead – How to Disappear Completely
2. The National – About Today
3. Agnes Obel – Riverside
4. Mazzy Star – Look On Down From The Bridge
5. Portishead – Roads
6. Nick Drake – River Man
7. Low – Words
8. Sparklehorse – Sea of Teeth
9. Mount Eerie – Real Death
10. Daughter – Youth
11. Patrick Watson – Je te laisserai des mots
12. Fink – Warm Shadow
