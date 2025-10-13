Herkesin Evinde Var, Kimse Farkında Değil: Bu Alet 6 Buzdolabı Kadar Elektrik Tüketiyor!
Elektrik faturaları hepimizi düşündüren bir ödeme. Nasıl elektrik tasarrufu edebilirim diye düşünürken, evimizde bulunan ve daima açık konumda olan cihazlar elektrik faturasının da artmasına neden oluyor. Basit yöntemlerle tasarruf edilebileceğini söyleyen uzmanlar, herkesin evinde bulunan bir aletin 6 buzdolabı kadar elektrik tükettiğini açıkladı.
Yüksek enflasyon, tüm harcama kalemlerine sık sık zam gelmesine neden oluyor.
Bulaşık makineleri, buzdolabının 6 katı kadar elektrik tüketiyor.
