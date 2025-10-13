Herkesin Evinde Var, Kimse Farkında Değil: Bu Alet 6 Buzdolabı Kadar Elektrik Tüketiyor!

Zamandan ve sudan tasarruf etmemizi sağlayan bulaşık makineleri, ortalama bir buzdolabının 6 katı kadar enerji tüketiyor. Bu da kontrolsüz kullanıldığında fırın kadar elektrik tüketimine yol açarak elektrik faturasının katlanmasına yol açıyor.

Bulaşık Makinesinin Çalışma Maliyeti Nasıl Düşürülür? Nasıl Enerji Tasarrufu Sağlanır?

Uzmanlar, saat 22.00'den sonra çalıştırılacak bulaşık makinelerinin, normal zaman dilimine kıyasla elektrik faturasına yüzde 100'ün üzerinde daha az etki edeceğine dikkat çektiler. Ayrıca, bulaşık makineleri her çalıştırmada aynı oranda su ve elektrik harcayacağından, makineleri dolduğunda çalıştırmak enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olacaktır.