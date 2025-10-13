onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Herkesin Evinde Var, Kimse Farkında Değil: Bu Alet 6 Buzdolabı Kadar Elektrik Tüketiyor!

Herkesin Evinde Var, Kimse Farkında Değil: Bu Alet 6 Buzdolabı Kadar Elektrik Tüketiyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.10.2025 - 19:48

Elektrik faturaları hepimizi düşündüren bir ödeme. Nasıl elektrik tasarrufu edebilirim diye düşünürken, evimizde bulunan ve daima açık konumda olan cihazlar elektrik faturasının da artmasına neden oluyor. Basit yöntemlerle tasarruf edilebileceğini söyleyen uzmanlar, herkesin evinde bulunan bir aletin 6 buzdolabı kadar elektrik tükettiğini açıkladı.

Kaynak: Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüksek enflasyon, tüm harcama kalemlerine sık sık zam gelmesine neden oluyor.

Yüksek enflasyon, tüm harcama kalemlerine sık sık zam gelmesine neden oluyor.

Sürekli artan enerji bedelleri de fiyat artışlarını tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Hepimizin evinde kullandığı cihazlar ya da elektronik aletler bile faturanın şişmesine yol açarken 'Nasıl elektrik tasarrufu edebiliriz?' sorusu tüm kullanıcılar için bir merak unsuru olmaya devam ediyor.

Bulaşık makineleri, buzdolabının 6 katı kadar elektrik tüketiyor.

Bulaşık makineleri, buzdolabının 6 katı kadar elektrik tüketiyor.

Zamandan ve sudan tasarruf etmemizi sağlayan bulaşık makineleri, ortalama bir buzdolabının 6 katı kadar enerji tüketiyor. Bu da kontrolsüz kullanıldığında fırın kadar elektrik tüketimine yol açarak elektrik faturasının katlanmasına yol açıyor. 

Bulaşık Makinesinin Çalışma Maliyeti Nasıl Düşürülür? Nasıl Enerji Tasarrufu Sağlanır?

Uzmanlar, saat 22.00'den sonra çalıştırılacak bulaşık makinelerinin, normal zaman dilimine kıyasla elektrik faturasına yüzde 100'ün üzerinde daha az etki edeceğine dikkat çektiler. Ayrıca, bulaşık makineleri her çalıştırmada aynı oranda su ve elektrik harcayacağından, makineleri dolduğunda çalıştırmak enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın