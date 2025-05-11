Her Şeyi Geride Bırakabilir misin?
Bazen bir şehri, bir insanı, bir alışkanlığı… ya da tüm geçmişimizi geride bırakmak isteriz. Ama istemekle bırakabilmek aynı şey değildir. Kimi anılara öyle tutunuruz ki, sanki bırakmak ihanet gibi gelir. Peki ya sen? Geride bırakmak, hafiflemek ve yepyeni bir sayfa açmak senin doğanda var mı, yoksa geçmişin gölgesi adımlarını mı kovalıyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Taşınma kararı aldığında ilk düşündüğün şey ne olur?
4. Aynı hatayı tekrar yapma ihtimalin nedir?
5. Hayatında keşke dediğin şey çok mu?
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6. Telefonundaki eski fotoğraflar?
7. Sana acı veren bir dostluk/ilişkiyi bitirmek kolay mıydı?
8. Hayatında tamamen koptum dediğin şeyler var mı?
9. Geride bırakmak senin için ne demek?
10. Bir şarkı seni eskiye götürdüğünde ne hissedersin?
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Sen her şeyi geride bırakabilirsin!
Sen her şeyi geride bırakabilirsin ama çok zorlanırsın!
Sen her şeyi geride bırakamazsın!
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