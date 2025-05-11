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Her Şeyi Geride Bırakabilir misin?

Her Şeyi Geride Bırakabilir misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 11:01

Bazen bir şehri, bir insanı, bir alışkanlığı… ya da tüm geçmişimizi geride bırakmak isteriz. Ama istemekle bırakabilmek aynı şey değildir. Kimi anılara öyle tutunuruz ki, sanki bırakmak ihanet gibi gelir. Peki ya sen? Geride bırakmak, hafiflemek ve yepyeni bir sayfa açmak senin doğanda var mı, yoksa geçmişin gölgesi adımlarını mı kovalıyor?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Taşınma kararı aldığında ilk düşündüğün şey ne olur?

4. Aynı hatayı tekrar yapma ihtimalin nedir?

5. Hayatında keşke dediğin şey çok mu?

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6. Telefonundaki eski fotoğraflar?

7. Sana acı veren bir dostluk/ilişkiyi bitirmek kolay mıydı?

8. Hayatında tamamen koptum dediğin şeyler var mı?

9. Geride bırakmak senin için ne demek?

10. Bir şarkı seni eskiye götürdüğünde ne hissedersin?

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Sen her şeyi geride bırakabilirsin!

Bir şeyi arkana bırakma zamanı geldiğinde, senin bu süreci büyük bir olgunluk ve kararlılıkla yönetebildiğini gözlemliyoruz. İster bir ilişki, ister bir şehir, ister bir eşya ya da hatta öyle bir anı olsun... Senin için hayatın anlamı, sürekli olarak ilerlemekte yatıyor. Geçmişi, sırtında taşıdığın bir yük olarak değil, aksine seni eğiten bir öğretmen olarak kabul ediyorsun. Seni bağlayan tüm kısıtlamaları çözme ve hayatını basitleştirme konusunda bir tutkuyla hareket ediyorsun. Bu durum, sana hem özgürlüğün kapılarını aralıyor hem de içsel dengeni sağlama konusunda yardımcı oluyor. Ancak, bunun senin duygusuz olduğun anlamına gelmediğini de belirtmeliyiz. Aksine, duygularını çok iyi tanıyor ve onların seni kontrol etmesine izin vermiyorsun. Sen, yeni başlangıçlardan korkmayan ve ruhunu dönüştürme becerisine sahip olan ender insanlardan birisin. Her yeni deneyim, senin için bir yeniden doğuş ve dönüşüm fırsatı oluyor. Kendi hayatının kaptanı olmayı seçen, kendi rotasını çizen ve her zaman ileriye doğru yol alan biri olarak, senin hikayen her zaman ilham verici ve heyecan verici olmuştur.

Sen her şeyi geride bırakabilirsin ama çok zorlanırsın!

Bir şeyi geride bırakmanın kolay olmadığını çok iyi biliyorsun. Aslında, bu durum tam bir zihin ve kalp çatışması gibi. Bazen aklın, olayları sonlandırman gerektiğini söylüyor. Ancak duyguların, belki biraz daha beklemen gerektiğini fısıldıyor kulağına. Bağlı kalmayı, alışkanlıkları ve anıları seviyorsun. Onlar senin için birer güvenli liman. Ancak bir yandan da biliyorsun ki, bazı şeyleri geride bırakmadan ilerlemen, büyümen ve gelişmen imkansız. Kendi hızında ilerliyorsun ve bu çok değerli. Zaman zaman geriye dönüp bakıyorsun. Ancak bu duraklamalar seni yolumdan alıkoymuyor. İlerlemeye devam ediyorsun. Unutma, geride bırakmak bir gecede olacak bir şey değil. Bu bir süreç ve sen bu dönüşümün tam ortasındasın. Belki de en önemlisi, doğru yoldasın. Kendine güven, sabırlı ol ve ilerlemeye devam et.

Sen her şeyi geride bırakamazsın!

'Geride bırakmak' ifadesi, senin için belki de biraz ürkütücü olabilir. Anılar, insanlar ve yerler, senin kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olabilir. Bu durumla o kadar iç içe geçmiş olabilirsin ki, yeni bir sayfa açmanın seni boşlukta hissettireceğinden endişe ediyor olabilirsin. Belki de zaman zaman 'keşke' dediğin anlarda kayboluyor, geçmişin hayaletleriyle dolu bir hayat sürüyorsun. Bu durum, senin ilerlemeni yavaşlatıyor, enerjini tüketiyor. İçinde bir hafifleme, bir rahatlama arzusu var belki de ama bunu nasıl gerçekleştireceğini bilmiyor olabilirsin. Bu noktada, kendine daha fazla şefkat göstermen gerekiyor. Geçmişini inkar etmek zorunda değilsin, çünkü o senin kim olduğunu belirleyen bir faktör. Ancak, geçmişinin seni esir almasına, seni kısıtlayacak şekilde etkilemesine de izin vermemelisin. Birini ya da bir dönemi geride bırakmak, seni eksiltmez, tam tersine seni daha da tamamlar. Çünkü her bırakış, aslında yeni bir başlangıca, yeni bir sayfaya adım atmaktır.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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