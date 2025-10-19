Her İlişkide Olması Gereken Green Flag'ler
Hep red flag'ler üzerinden konuşuyoruz ama peki ya green flag'ler ne olacak? Her ilişkide olması gereken, ilişkiyi daha iyi bir noktaya taşıyabilecek o green flag'ler ile dolu bir liste hazırladık. Bakalım nelere ihtiyacımız varmış!
1. Karşılıklı saygı
2. Açık iletişim
3. Güven duyma
4. Destek olmak
5. Empati yapabilmek
6. Karşılıklı alan tanımak
7. Ortak değerlerin olması
8. Küçük şeylerle mutlu olabilmek ve edebilmek
9. Kriz durumlarında yapıcı olmak
10. Şeffaf olma
