Her İlişkide Olması Gereken Green Flag'ler

Begüm
Begüm
19.10.2025 - 23:05

Hep red flag'ler üzerinden konuşuyoruz ama peki ya green flag'ler ne olacak? Her ilişkide olması gereken, ilişkiyi daha iyi bir noktaya taşıyabilecek o green flag'ler ile dolu bir liste hazırladık. Bakalım nelere ihtiyacımız varmış!

1. Karşılıklı saygı

Senin fikirlerine, kararlarına ve sınırlarına saygı duyuluyorsa, bu gerçek bir green flag’dir. İlişkide hakaret, küçümseme ya da alay yoksa güven artar. Kendini değerli hissettiğinde bağınız güçlenir. Saygı olmadığında aşk da uzun süre ayakta kalmaz.

2. Açık iletişim

Partnerinle duygularını rahatça paylaşabiliyorsan, bu büyük bir artıdır. İçinde bir şeyleri saklamadan “bunu böyle hissettim” diyebiliyorsan sağlıklı bir bağ kuruyorsun demektir. Açıklık, yanlış anlamaları engeller. Ne hissettiğini gizlemek zorunda kalmadığında ilişkin nefes alır.

3. Güven duyma

Partnerine sırtını dayayabileceğini bilmek sana huzur verir. Onun yanında olduğunda kendini güvende hissetmek, ilişkinin en sağlam temelidir. Telefonunu, sırlarını ya da özel alanını korumak için endişelenmezsin. Güven varsa, sürekli ispat ihtiyacı da yok olur.

4. Destek olmak

Hayallerin ve hedeflerin olduğunda partnerin sana destek oluyorsa bu çok değerlidir. Seni küçümsemek yerine cesaretlendirir. Başarını birlikte kutlar, zor zamanlarında yanında olur. Bu, “biz” olabilmenin göstergesidir.

5. Empati yapabilmek

Partnerin seni anlamaya çalışıyorsa bu, ilişkide büyük bir artıdır. Kendi açısından bakmak yerine “o şu anda nasıl hissediyor?” diye düşünür. Sen de onun duygularına aynı şekilde yaklaşabilirsin. Empati, çatışmaları büyütmek yerine çözüm getirir. Basit ama çok etkilidir!

6. Karşılıklı alan tanımak

İlişkide herkesin kendi alanına ihtiyacı vardır. Partnerin senin yalnız kalma ya da arkadaşlarınla vakit geçirme hakkına saygı duyuyorsa bu çok olumludur. Sen de ona aynı alanı verdiğinde denge oluşur. Böylece ilişki özgürlüğü yok etmez, aksine destekler ve ilişkiyi büyütür.

7. Ortak değerlerin olması

Benzer yaşam değerlerine sahip olmak ilişkini güçlendirir. Farklı zevkleriniz olabilir ama temel inanç ve hayat bakışınız ortaksa sorunlar daha kolay aşılır. “Biz aynı yolda yürüyoruz” hissi güven verir. Bu da uzun vadede bağınızı sağlamlaştırır.

8. Küçük şeylerle mutlu olabilmek ve edebilmek

Sevildiğini hissettiren küçük jestler çok şey ifade eder. Partnerin bir mesajla gününü güzelleştirebiliyorsa bu green flag’tir. Bu jestler büyük hediyelerden daha anlamlıdır. Çünkü sevgi günlük hayatın küçük detaylarında kendini belli eder.

9. Kriz durumlarında yapıcı olmak

Tartışmalar olduğunda bağırıp çağırmak yerine sakin kalabiliyorsanız bu çok kıymetlidir. Her problem ayrılığa sebep olmak zorunda değildir. Partnerin sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyorsa ilişki olgunlaşır. Krizleri birlikte aşabilmek gerçek bir güçtür.

10. Şeffaf olma

Partnerin sana açık davranıyorsa, bu güveni pekiştirir. Saklayacak bir şey olmadığını bilmek içini rahatlatır. Şeffaflık, küçük yalanları bile önler. Bu durum ilişkinin uzun ömürlü olmasını sağlar.

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
