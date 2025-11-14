onedio
Her Dinleyişte "İşte Bu Benim Şarkım" Dedirten Parçalar

Her Dinleyişte "İşte Bu Benim Şarkım" Dedirten Parçalar

Aslı Uysal
14.11.2025 - 20:01

Bazen bir şarkı vardır ve ne zaman dinlerseniz dinleyin ruhunuzu iyileştirir. Her dinleyişte de 'İşte bu benim şarkım!' dersiniz. Ne kadar yıl geçerse geçsin dinleyen herkesi ilk anda etkileyecek şarkılar bu listede...

1. Bohemian Rhapsody

2. Go Your Own Way

3. I Wanna Dance With Somebody

4. Let It Be

5. Purple Rain

6. Rolling In The Deep

7. With or Wtihout You

8. Fix You

9. Heroes

10. Smells Like Teen Spirit

11. Halo

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
