Her Dinleyişte "İşte Bu Benim Şarkım" Dedirten Parçalar
Bazen bir şarkı vardır ve ne zaman dinlerseniz dinleyin ruhunuzu iyileştirir. Her dinleyişte de 'İşte bu benim şarkım!' dersiniz. Ne kadar yıl geçerse geçsin dinleyen herkesi ilk anda etkileyecek şarkılar bu listede...
1. Bohemian Rhapsody
2. Go Your Own Way
3. I Wanna Dance With Somebody
4. Let It Be
5. Purple Rain
6. Rolling In The Deep
7. With or Wtihout You
8. Fix You
9. Heroes
10. Smells Like Teen Spirit
11. Halo
