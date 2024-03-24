Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Fransız İktisatçı Bergson’un Getirdiği Sosyal Refah Kavramı Nedir?
Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Fransız İktisatçı Bergson’un Getirdiği Sosyal Refah Kavramı Nedir?
Sosyal refah kavramı, Bergson tarafından ortaya atılmış. Toplum refahının nasıl sağlanacağı üzerine makaleler yazan Bergson'ın bu kavramını sizin için inceledik!
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Sosyal refah, toplumdaki bireylerin mutlulukları ve rahatlıkları için kullanılan bir kavram.
Sosyal refah fonksiyonu kavramını ilk kez Henri Bergson ortaya atmış.
Peki, nedir bu sosyal refah fonksiyonu?
Bergson'ın fonksiyonu şu şekilde formüllenmiş:
Bu fonksiyon, bireysel refahları doğrudan etkileyen ekonomik değişikliklerle yakından ilgili.
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Sosyal refahın bireyin kendi tükettiği mal ve hizmetlerle ilgili olduğunu söyledik.
Sosyal refah kavramında Bergson, değer yargılarından da bahsediyor. Ona göre değer yargıları, fonksiyonu oluştururken kullanılmalı.
Bergson'ın bu fonksiyonu elbette eleştirilmiş.
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