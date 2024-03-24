Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Fransız İktisatçı Bergson’un Getirdiği Sosyal Refah Kavramı Nedir?

Otoritelerin farklı durumları analiz ederek bir sosyal refah fonksiyonu oluşturabileceğini söylüyor. Bunu yaparken de değer yargılarının kullanılması gerektiğini ifade ediyor.

Otoriteden kastı ise herhangi bir ekonomist, güçlü bir grup, devlet veya bir diktatör. Otorite bu değerleri ortak bir şekilde belirleyebileceği gibi dayatması da mümkün.