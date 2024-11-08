Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Uçakta Açıklama “Trump’ı Ülkeye Davet Ettim””
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Uçakta Açıklama “Trump’ı Ülkeye Davet Ettim””
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı gezisi sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ı kutlayan Cumhurbaşkanı, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde onu ülkemize davet ettiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, telefon görüşmesi sırasında Trump’ın yanında bulunan Elon Musk ile de kısa süreli konuştuğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, Trump’ın yeni döneminde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmek için elinden geleni yapmaya da hazır olduğunu söyledi.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.
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Trump’ın büyük bir mücadele örneği verecek yeniden seçildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı; “Sayın Donald Trump seçim sürecinde suikast girişimi dahil birçok güçlükle gerçekten büyük bir mücadele örneği verdi. Malum, kendisini vurmaya yeltendiler, mermi kulağını sıyırdı. Elleri kelepçeli halde karakollara götürdüler. Bu, her siyasetçinin rahat rahat başaracağı bir uğraş değildir. Trump bunu başardı” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı, seçim akşamı Trump’ı telefonla aradığını ve bu görüşme sırasında Elon Musk’ın da Trump’ın yanında olduğunu sözlerine ekledi.
Trump’ı Türkiye’de davet ettiğini söyleyen Erdoğan; “Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki davetimize de icabet eder ve böylece Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz. Çünkü ABD ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var. F-35 konusu ile ilgili Trump’ın başkanlığı döneminde Türkiye’den bahsederken “Parayı verdiler buna rağmen siz hala uçakları vermiyorsunuz?” beyanları bulunuyor. Yeni dönemde bu meseleleri bakalım nasıl bir zemine oturtacağız ve yolumuza nasıl devam edeceğiz? Bizim, Türkiye olarak müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri’nden beklentilerimiz biliniyor. Başta Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere pek çok sınama ile karşı karşıyayız. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri iş birliği ile bunların üstesinden gelmek mümkün. Trump’ın başkanlığıyla birlikte bölgesel ve küresel çapta yaşanan savaşların ve krizlerin son bulmasını ümit ediyorum. Sayın Trump’la daha önceki başkanlık döneminde de beraber çalıştık. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve ABD’nin model ortaklığı tartışılmaz.” dedi.
Trump ile ilk dönümünde iletişim kurmakta zorlanmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı; “ Trump’ın İsrail tarafından başlatılan bu çatışmaları sonlandırma vaatleri var biliyorsunuz. Biz o vaadin yerine getirilmesini ve İsrail’e “dur” denilmesini isteriz. Temenni ederiz, Sayın Trump’ın ikinci döneminde bölgede kalıcı barışın ve huzurun sağlandığı bir dönem inşa edilir.” İfadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Donald Trump’ın NATO’nun Avrupalı üyelerine yaklaşımı, onlardan beklentisine dair düşünceleri malumunuz. Trump başkanlığında ABD’nin Ukrayna-Rusya meselesine yaklaşımı ne yönde değişecektir? Savaşın gidişatına dair beklentiniz ne yönde?” sorusuna ise şu şekilde karşılık verdi;
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