Kredi Kullanım Alışkanlıklarına Göre Finansal Kişiliğin Ne?
Kredi Kullanım Alışkanlıklarına Göre Finansal Kişiliğin Ne?
Kredi kullanım alışkanlıklarımız, finansal kişiliğimizin önemli bir parçasını oluşturur. Şimdi, kredi kullanım alışkanlıklarına göre finansal kişiliğini keşfetmeye ne dersin? Bu eğlenceli testle, kendini daha iyi tanıma fırsatı bulacaksın! Hadi başlayalım!
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1. Başladık bile! Alışverişte kredi kartını ne sıklıkla kullanıyorsun?
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2. Kredi kartının limitin hakkında ne düşünüyorsun?
3. Kredi kartı borcunu zamanında ödeme konusunda ne kadar disiplinlisin? Puanla!
4. Kredi kullanarak yatırım yapmayı düşünür müsün?
5. Diyelim ki, yarın sabah milyoner olarak uyanacaksın. İlk satın alacağın şey ne olur?
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