Trump'ın Zaferi Sonrası Piyasalar Dalgalandı! 7 Kasım BIST 100 ve Dolar Güncel Durum
Trump'ın Zaferi Sonrası Piyasalar Dalgalandı! 7 Kasım BIST 100 ve Dolar Güncel Durum
Bugün piyasalar, Borsa İstanbul’dan döviz ve altın piyasasına kadar yoğun bir gündemle karşı karşıya. ABD’deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle dünya ekonomisinin üzerinde yeni bir belirsizlik havası esiyor.
Öte yandan, dolar ve euro kurlarında gözlenen ani değişimler ve altının beş ayın en sert düşüşünden toparlanma sinyalleri vermesi, yatırımcıları yeniden düşünmeye zorluyor.
Gelin, 7 Kasım 2024 itibarıyla piyasalardaki güncel gelişmeleri birlikte inceleyelim!
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BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,83 oranında yükselerek 8.862,32 puandan kapanmıştı.
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Endeksin yükselişi hangi sektörlere yaradı?
Dolar, güne 34,1980 liradan başladı ve şu an 34,2385 TL seviyesinde yatay bir seyir izliyor.
Euro/TL kuru, bugün yüzde 1,05 yükselişle 37,1252 TL seviyesine çıktı.
Altın piyasasında hareketli bir dönem yaşanıyor.
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