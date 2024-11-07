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Trump'ın Zaferi Sonrası Piyasalar Dalgalandı! 7 Kasım BIST 100 ve Dolar Güncel Durum

etiket Trump'ın Zaferi Sonrası Piyasalar Dalgalandı! 7 Kasım BIST 100 ve Dolar Güncel Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 18:28

Bugün piyasalar, Borsa İstanbul’dan döviz ve altın piyasasına kadar yoğun bir gündemle karşı karşıya. ABD’deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle dünya ekonomisinin üzerinde yeni bir belirsizlik havası esiyor. 

Öte yandan, dolar ve euro kurlarında gözlenen ani değişimler ve altının beş ayın en sert düşüşünden toparlanma sinyalleri vermesi, yatırımcıları yeniden düşünmeye zorluyor. 

Gelin, 7 Kasım 2024 itibarıyla piyasalardaki güncel gelişmeleri birlikte inceleyelim!

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BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,83 oranında yükselerek 8.862,32 puandan kapanmıştı.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,83 oranında yükselerek 8.862,32 puandan kapanmıştı.

Bugün ise güne 8.873,32 puan seviyesinden başladı ve şu anda yüzde 0,58 artışla 8.913,90 puanda.

Endeksin yükselişi hangi sektörlere yaradı?

Endeksin yükselişi hangi sektörlere yaradı?

Özellikle enerji ve bankacılık sektörlerinde güçlü alımlar gözleniyor. Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle enerji fiyatlarında süren dalgalanmanın da etkisiyle, enerji hisselerine olan talep artıyor.

Dolar, güne 34,1980 liradan başladı ve şu an 34,2385 TL seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Dolar, güne 34,1980 liradan başladı ve şu an 34,2385 TL seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da dolar alış 34,1960 TL, satış ise 34,1980 TL. ABD seçimlerinden sonra doların bu sakin görünümü, yatırımcılar için bir geçici bekleyiş mi yoksa yeni bir denge noktası mı?

Euro/TL kuru, bugün yüzde 1,05 yükselişle 37,1252 TL seviyesine çıktı.

Euro/TL kuru, bugün yüzde 1,05 yükselişle 37,1252 TL seviyesine çıktı.

Kapalıçarşı’da euro 36,8780 liradan alınıp 36,8800 liradan satılıyor. Avrupa’daki ekonomik toparlanma çabaları ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikaları, euro/TL kurunda hareketlenmelere yol açıyor.

Altın piyasasında hareketli bir dönem yaşanıyor.

Altın piyasasında hareketli bir dönem yaşanıyor.

Beş ayın en büyük günlük düşüşünü yaşayan altının ons fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününde toparlanmaya başladı. Dün 2.659 ile 2.749 dolar aralığında seyreden ons altın, günü 2.658 dolardan kapattı.

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Bugün ise yüzde 1,25 oranında artışla 2.692,26 dolar seviyesine çıktı.

Bugün ise yüzde 1,25 oranında artışla 2.692,26 dolar seviyesine çıktı.

Altındaki bu toparlanma süreci, yatırımcıları tekrar altına yönlendiriyor.

Gram altın, ons altının hareketine paralel olarak şu an 2.949 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın, ons altının hareketine paralel olarak şu an 2.949 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın da 4.716 TL seviyesine yükselmiş durumda.

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