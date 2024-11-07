Trump'ın Zaferi Sonrası Piyasalar Dalgalandı! 7 Kasım BIST 100 ve Dolar Güncel Durum

Bugün piyasalar, Borsa İstanbul’dan döviz ve altın piyasasına kadar yoğun bir gündemle karşı karşıya. ABD’deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle dünya ekonomisinin üzerinde yeni bir belirsizlik havası esiyor.

Öte yandan, dolar ve euro kurlarında gözlenen ani değişimler ve altının beş ayın en sert düşüşünden toparlanma sinyalleri vermesi, yatırımcıları yeniden düşünmeye zorluyor.

Gelin, 7 Kasım 2024 itibarıyla piyasalardaki güncel gelişmeleri birlikte inceleyelim!