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BIST'te Bugün Zirve Yapan Hisseler: 7 Kasım Perşembe Günü %10’a Kadar Artan Şirketler Hangileri?

etiket BIST'te Bugün Zirve Yapan Hisseler: 7 Kasım Perşembe Günü %10’a Kadar Artan Şirketler Hangileri?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 18:28

Bugün, perşembe günü olmasına rağmen, bazı hisseler yatırımcılarına oldukça iyi kazançlar sağlayarak haftanın yükselenleri arasında yer aldı. Özellikle farklı sektörlerden şirketlerin dikkat çekici artışlarla öne çıktığını görüyoruz. 

İşte bugün, 7 Kasım Perşembe günü borsada yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler ve artış oranları!

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1. MARKA Yatırım Holding A.Ş. (MARKA

1. MARKA Yatırım Holding A.Ş. (MARKA

MARKA, perşembe gününe tam %10’luk bir artışla giriş yaparak, en çok kazandıran hisselerin başında geliyor. Özellikle yatırımcıların dikkatini çeken bu hisse, gün içinde artan hacmiyle göz doldurdu. MARKA yatırımcıları için gün oldukça kazançlı geçti!

2. Dömişaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayii A.Ş. (DMSAS)

2. Dömişaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayii A.Ş. (DMSAS)

%10,00’lik bir artış gösterdi ve 6,93 TL fiyatıyla yatırımcılarına kazandıran bir diğer hisse oldu. Metal sanayisinden DMSAS, günün öne çıkan şirketlerinden biri.

3. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)

3. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)

Enerji sektöründe %9,97 artışla 33,54 TL seviyesine ulaştı. TATEN, sektördeki ilgiyi artırarak yatırımcıları için kazançlı bir gün sağladı.

4. Artemis Halı A.Ş. (ARTMS)

4. Artemis Halı A.Ş. (ARTMS)

42,38 TL fiyatıyla %9,96 oranında bir yükseliş sağladı. Halı ve tekstil sektörünün öne çıkan temsilcisi olan ARTMS, günün en kazançlı hisselerinden biri oldu.

5. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)

5. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)

%9,93 artışla 14,39 TL seviyesine ulaşarak lojistik sektöründe yatırımcılara kazanç sağladı. RYSAS’ın bu çıkışı, sektöre olan ilgiyi perşembe günü artırdı.

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6. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO)

6. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO)

7,88 TL fiyatla %9,90 oranında artış gösterdi. Gayrimenkul sektörünün güçlü temsilcisi AGYO, yatırımcılarına kazançlı bir perşembe yaşattı.

7. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)

7. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)

%9,83 artışla 5,92 TL seviyesine yükselerek tekstil sektöründe dikkat çeken bir başka hisse oldu. BRMEN, günün kazançlı hisseleri arasında yer alıyor.

8. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

8. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

İhlas Holding A.Ş. (IHLAS), %9,57 artışla 1,26 TL seviyesine ulaştı. Holding sektöründe İhlas Holding, bugünkü kazanç oranıyla yatırımcıların ilgisini çekti.

9. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)

9. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)

Sağlık sektöründe yer alan TRILC, %9,09’luk yükselişiyle yatırımcısına önemli bir kazanç sağladı. Sağlık sektörüne olan ilgiyi gözler önüne seren bu artış, perşembe günü yatırımcıların dikkatini çekti.

10. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR)

10. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR)

991,00 TL %8,01: Alarko Carrier, yüksek değeri ile listenin üst sıralarında yer aldı.

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11. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN)

11. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN)

Son olarak, KERVN %8,15’lik bir artışla günün kazançlı hisselerinden biri oldu. Holding sektöründeki bu yükseliş, yatırımcılara perşembe gününün umut verici yüzünü gösterdi.

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