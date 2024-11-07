BIST'te Bugün Zirve Yapan Hisseler: 7 Kasım Perşembe Günü %10’a Kadar Artan Şirketler Hangileri?
BIST'te Bugün Zirve Yapan Hisseler: 7 Kasım Perşembe Günü %10’a Kadar Artan Şirketler Hangileri?
Bugün, perşembe günü olmasına rağmen, bazı hisseler yatırımcılarına oldukça iyi kazançlar sağlayarak haftanın yükselenleri arasında yer aldı. Özellikle farklı sektörlerden şirketlerin dikkat çekici artışlarla öne çıktığını görüyoruz.
İşte bugün, 7 Kasım Perşembe günü borsada yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler ve artış oranları!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. MARKA Yatırım Holding A.Ş. (MARKA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dömişaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayii A.Ş. (DMSAS)
3. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)
4. Artemis Halı A.Ş. (ARTMS)
5. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO)
7. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)
8. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)
9. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)
10. Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın