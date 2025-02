Hemen Bitirmek Zorunda Değilsiniz: İlişkinizde Yepyeni Bir Dönemi Başlatacak 10 Şey

Küçük övgüler ve takdirler, ilişkinizin temel taşlarını güçlendirir ve sevginin büyümesini sağlar. Birbirinize ne kadar değer verdiğinizi her fırsatta dile getirin; bu, karşılıklı özgüveni artırır ve birbirinizi yukarı çekmenize yardımcı olur. Her başarıyı kutlamak, her çabayı takdir etmek, ilişkinize sadece mutluluk katmakla kalmaz, aynı zamanda birlikte daha güçlü olmanızı sağlar. Birbirinizi yücelterek, hem kendinizi hem de ilişkinizi her geçen gün daha da güçlendirebilirsiniz.