Hazırladığın İlk Buluşmaya Göre Sen Aşkta Nasıl Bir Kişiliksin?

İlk buluşma senin için sadece bir kahve mi, yoksa küçük bir karakter sınavı mı? Mekân seçimin, ne giydiğin, konuşurken neye dikkat ettiğin… Hepsi farkında olmadan aşk kişiliğinle ilgili ipuçları veriyor. Bu testte, ilk buluşmayı nasıl hayal ettiğine göre aşkta nasıl bağlandığını, ne beklediğini ve nerede zorlandığını eğlenceli bir şekilde analiz ediyoruz.

Hazırsan başla!