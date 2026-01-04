Hayatındaki Hangi İnsanı "Sessize Alman" Gerekiyor?

Eski sevgilini sessize almalısın. Merak, alışkanlık ya da nostalji yüzünden hâlâ hayatının bir köşesinde tutuyor olabilirsin; belki “sadece bakıyorum” diyorsun kendine. Ama her bildirim, her hikâye, her çevrimiçi olma hâli kalbinde küçük bir déjà vu yaratıyor. Geçmişe ait duygular, hiç davet etmediğin hâlde kapını çalıyor ve sen daha toparlanamadan içeri sızıyor. Bu, fark etmeden yarayı her gün yeniden kaşımak gibi. İyileşme sürecin için sessize almak kalbini korur. Bu bir kaçış değil, bilinçli bir sınır koymadır. Kendini iyileştirmeye çalışırken sürekli tetiklenmek zorunda değilsin. Onun ne yaptığı, ne hissettiği ya da hayatına kimi aldığı şu an senin yükün olmamalı. Sessize almak, kendine “şu an önceliğim sensin” demenin en sade hâlidir. Zamanla merak azalır, alışkanlık çözülür, nostalji gücünü yitirir.