Hayatındaki Hangi İnsanı "Sessize Alman" Gerekiyor?
Hayatınızın hangi bölümünde 'sessiz' tuşuna basmanız gerektiğini hiç düşündünüz mü? Kimi zamanlar hayatımızda yer alan bazı insanlar, enerjimizi tüketebilir, bizi yorabilir ve hatta stres seviyemizi artırabilir. Sessize almanız gereken kişiler genellikle, sürekli olumsuz enerji yayan, hayatınızdaki mutluluk anlarınızı gölgelemeye çalışan ve sürekli eleştiri oklarını üzerinize yönelten kişiler olabilir. Bu kişilerin hayatınızda oluşturduğu gürültüyü azaltmak, hem ruh sağlığınızı korumak hem de yaşam kalitenizi artırmak adına oldukça önemlidir.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Telefonuna bildirim geldiğinde genelde kimden olur?
4. Sosyal medyada en çok hangi tür paylaşımlardan rahatsız oluyorsun?
5. Sana en çok enerji kaybettiren kişi kim?
6. Mesajlarına geç cevap veren kişiler seni nasıl hissettirir?
7. Bir kişiden beklediğin desteği alamadığında ne yaparsın?
8. Son olarak kendi alanına saygı göstermeyen biriyle karşılaştığında tepkin ne olur?
Eski Sevgilin
Bir Arkadaşın
Okuldan / İş Yerinden Biri
Akrabaların
