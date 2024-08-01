Hayatın Masallar Gibi mi Sıradan mı?
Hayatın Masallar Gibi mi Sıradan mı?
Her hayat bir hikaye anlatır. Bazıları masalsı ve büyülü, bazıları ise daha sıradan ve rutin olabilir. Senin hayatın nasıl? Hayatın masallar gibi mi yoksa sıradan mı? Bu test, hayatının ne kadar renkli ve masalsı olduğunu keşfetmene yardımcı olacak. Şimdi soruları cevapla ve hayatının hikayesini öğren!
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1. Bir hafta sonunu nasıl geçirmek istersin?
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2. En sevdiğin film türü nedir?
3. Hayalindeki tatil yeri neresi?
4. Bir kitaptaki karakter olsaydın, kim olurdun?
5. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
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6. Hafta içi rutininde en çok neye önem verirsin?
7. Sosyal etkinliklerde nasıl birisin?
8. En çok hangi tür müziği dinlersin?
9. Gelecek hakkında ne düşünüyorsun?
10. Bir süper güç seçebilseydin, hangisi olurdu?
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Hayatın masallar gibi!
Hayatın romantik ve sıcak!
Hayatın maceraperest ve enerjik!
Hayatın sakin ve düzenli!
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