Hayatın İçinde Hangi Rolü Oynuyorsun?

Hayatın büyülü sahnesinde hangi rolün senin olduğunu hiç düşündün mü? Kimi zaman bir aşk filmi kahramanı, kimi zaman bir aksiyon filminin cesur yıldızı, belki de bir drama filminin duygusal karakteri olabilirsin. Her gün yeni bir senaryo, her gün yeni bir rol... Peki ya sen hangi rolün altında imzanı atıyorsun? Hayat, bir film şeridi gibi akıp giden, her sahnesi ayrı bir heyecan, ayrı bir tutku dolu olan büyülü bir yolculuk. Bu yolculukta her birimiz farklı roller üstleniyoruz. Kimi zaman komik, kimi zaman trajik, bazen romantik, bazen de maceracı... Her gün yeni bir sahne, her gün yeni bir hikaye... Ve tüm bu hikayelerin başrol oyuncusu sensin!