Hayatın Film Olsa Final Şarkın Ne Olurdu?
Hayat, bazen bir film gibi geçiyor, değil mi? Her anı bir sahne, her duygusu bir perde değişimi... Ve o finalde, ne çalar acaba? Eğer hayatımız bir film olsaydı, o son sahnede çalan şarkı, bizim için en doğru notayı yakalayabilir miydi?
Kim bilir? İşte bu test, hayatının finalinde hangi şarkının çalacağını bulmana yardımcı olacak! Hazırsan, yolculuk başlasın!
1. Hayatın bir film olsa türü ne olurdu?
2. Yaşadığın hayattan memnun musun?
3. Bundan 2000 yıl önce yaşasaydın, hangi mesleği yapardın desek?
4. Hangisi seni en iyi tanımlar?
5. Pahalı kıyafetler seni mutlu ediyor mu?
6. Neredeyse yeni yıla gireceğiz. 2026 için heyecanlanıyor musun?
7. Eğer bir süper gücün olsaydı, ne olurdu?
8. En sevdiğin kış meyvesini öğrenelim!
Frank Sinatra - My Way
Louis Armstrong - What A Wonderful World
Athena - Her Şey Güzel Olacak
Sezen Aksu - Küçüğüm
