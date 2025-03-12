Hayatı Anlatan 10 Usta Hikâye Kitabı
'İyi bir hikâye, hayata açılan bir penceredir.' der Anton Çehov. Gerçekten de bir hikâye kitabı, bizi farklı dünyalara götüren, hiç tanımadığımız insanların dertlerini, sevinçlerini, hayallerini anlamamızı sağlayan sihirli bir kapıdır. Kimi zaman bir kasaba meydanında dolaşır, kimi zaman deniz kenarında bir balıkçının yalnızlığına ortak oluruz. Bazen de bir masalın içinde kaybolur, hayal ile gerçeğin iç içe geçtiği bir anlatının peşine düşeriz.
Bu yazıda, edebiyat dünyasında derin izler bırakmış on harika hikâye kitabını sizlerle paylaşıyorum. Her biri kendi içinde bir yolculuk, bir keşif. Klasiklerden modern anlatılara uzanan bu seçkide, her okurun kendinden bir parça bulacağına inanıyorum. Hazırsanız, sözcüklerin büyüsüne kapılıp gitmeye başlayalım.
1. Aşkın Karanlık Yüzü – Uğur Batı
2. Anton Çehov – "Seçme Hikâyeler"
3. Sait Faik Abasıyanık – "Semaver"
4. Olağanüstü Bir Gece – Stefan Zweig
5. Beyaz Kale – Orhan Pamuk
6. Kağnı –Sabahattin Ali
7.Kumların Kadını – Kobo Abe
8.Binbir Gece Masalları – Anonim
9.Gizli Bahçe – Frances Hodgson Burnett
10.Hayvan Çiftliği – George Orwell
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