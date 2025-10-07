onedio
Havalar Soğudu! Peki Evimizi Nasıl Havalandırmalıyız?

etiket Havalar Soğudu! Peki Evimizi Nasıl Havalandırmalıyız?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
07.10.2025 - 12:34

Havalar soğuduğu zaman evimizi sıkıca kapatırız ve ısının içeride kalmasını isteriz. Ama unutmamalısınız ki sağlıklı bir ev için temiz hava dolaşımı çok önemlidir. Kış aylarında evde biriken hava; nem, toz ve kokularla dolup taşmaya başlayabilir. Bu yüzden evin yeteri kadar havalandırılması gerekir.

Gelin, birlikte serin havalarda evi nasıl havalandırabileceğimize bakalım!

1. Sabah saatlerinde kısa bir süreliğine havalandırın.

Evin havasını yenilemek için en iyi zaman sabah saatleridir. Gece boyunca evde karbondioksit birikir... Sabahları karbondioksiti salıp temiz havayı eve davet edebilirsiniz. Pencereyi 5-10 dakika açık tutmanız yeterli olacaktır. Evinizin soğumasına izin vermeden hava değişimini gerçekleştirmiş olursunuz.

2. Çapraz havalandırma yöntemini kullanın.

En etkili yöntemlerden biri ile karşınızdayız! Karşılıklı olan iki pencereyi aynı anda açarak hava akımını en hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle kalabalık bir ev ise ideal bir yöntem olacaktır. Yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede bile etkili olacaktır. Böylece evin sıcaklığını kaybetmeden temiz havayı eve doldurmuş olacaksınız!

3. Odaları ayrı ayrı havalandırın.

Soğuk havalarda evin tüm pencerelerini aynı anda açmak pek mantıklı olmaz. Bu yüzden odaları tek tek havalandırmak daha mantıklıdır. Evin tamamı bir anda soğumamış olur. Hangi odada daha fazla vakit geçiriyorsanız orayı havalandırmaya öncelik verebilirsiniz.

4. Esinti istemiyorsanız teknolojiye başvurun.

Eğer soğuk havadan ve esintiden kolay etkilenen biri iseniz o zaman teknolojiye başvurabilirsiniz. Philips Hava Temizleyici 3000i Serisi ile 6 dakikadan kısa bir sürede ortamın havası temizlenebilir. Evde olmasanız bile Air+ uygulaması üzerinden cihazı kontrol edebilirsiniz. Böylece yoğun geçen bir günden sonra temiz havaya sahip evinizde rahatça dinlenebilirsiniz. Ayrıca havadaki virüsleri temizler. Akıllı arıtma sistemi ile havayı saniyede 1000 kez tarar. Havanın kalitesinden şüphe etmenize gerek kalmaz. Ortam rüzgara ve soğuk havaya maruz kalmadan sağlıklı bir hale gelir!

5. Sık sık ama kısa süreli havalandırın.

Uzun süre pencereyi açık tutmayın. Onun yerine kısa ma asık sık havalandırabilirsiniz. Isı kaybını en aza indirmiş olursunuz. Ayrıca evin havası sürekli olarak yenilenir! Çocuklu bir aile iseniz işinize yaracak bir yöntem. Ferah hava evinizden eksik olmaz.

6. Yemeklerden sonra havalandırın.

Yemek pişirirken mutfakta bolca koku, nem ve buhar birikir. Bu yüzden yemeklerden sonra havalandırma yapılması gerekir. Pencereyi kısa bir süre açık tutarak mutfağın havasını yenileyebilirsiniz. Hatta bu aşamada aspiratörün kullanılması iyi olabilir. Böylece kokular evin geneline yayılmaz ve mutfağınız tertemiz hava ile dolar.

7. Yatak odasını günlük olarak havalandırın.

Gece boyunca kullandığımız alanlar... Sabah kalktığımız anda pencereyi açarak temiz hava ile güne başlayabiliriz. Ayrıca yatağın havalanmasını da sağlamış oluruz. Nem en aza iner, hijyen artar! Yatak odasında bu alışkanlığı uygularsanız uyku kalitenizi yükseltirsiniz.

8. Kalabalık misafir sonrası havalandırın.

Ev kalabalık olduğunda, haliyle karbondioksit oranı da artar. Bu yüzden misafirler gittikten sonra mutlaka kısa süreliğine evi havalandırmalısınız. Çapraz havalandırma yöntemi çok etkili olacaktır! Tüm evin havasını kısa sürede değiştirebilirsiniz.

9. Nem dengesini korumaya özen gösterin.

Soğuk havalarda evi havalandırmamak nem dengesinin bozulmasına neden olabilir. Kuru hava nedeni ile hem boğaz hem de ciltte kuruluk hissi oluşur. Sağlığınızı korumak amaçlı her gün evinizi havalandırdığınıza emin olun. Eğer gerekir ise nemlendirici cihazlar kullanabilirsiniz.

10. Dışarıdaki hava kalitesine dikkat edin.

Havalandırma yaparken dışarıdaki hava kalitesinin ne durumda olduğunun bilinmesi gerekir. Eğer trafiğin yoğun olduğu bir zaman dilimi ise eve daha kirli bir hava dolabilir. Bu yüzden hava kirliliğinin az olduğu zamanlarda evinizi havalandırmaya özen gösterin.

11. Havalandırmayı alışkanlık haline getirin.

Sadece ihtiyaç duyduğunuz anlarda havalandırma yapmayın. Kendinize uygun yöntemi ve zaman dilimini seçerek her gün, düzenli olarak havalandırma yapın. Böylece hem sağlığınız hem de yaşam kaliteniz olumlu olarak etkilenir!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
