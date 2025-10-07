Havalar Soğudu! Peki Evimizi Nasıl Havalandırmalıyız?
Havalar soğuduğu zaman evimizi sıkıca kapatırız ve ısının içeride kalmasını isteriz. Ama unutmamalısınız ki sağlıklı bir ev için temiz hava dolaşımı çok önemlidir. Kış aylarında evde biriken hava; nem, toz ve kokularla dolup taşmaya başlayabilir. Bu yüzden evin yeteri kadar havalandırılması gerekir.
Gelin, birlikte serin havalarda evi nasıl havalandırabileceğimize bakalım!
1. Sabah saatlerinde kısa bir süreliğine havalandırın.
2. Çapraz havalandırma yöntemini kullanın.
3. Odaları ayrı ayrı havalandırın.
4. Esinti istemiyorsanız teknolojiye başvurun.
5. Sık sık ama kısa süreli havalandırın.
6. Yemeklerden sonra havalandırın.
7. Yatak odasını günlük olarak havalandırın.
8. Kalabalık misafir sonrası havalandırın.
9. Nem dengesini korumaya özen gösterin.
10. Dışarıdaki hava kalitesine dikkat edin.
11. Havalandırmayı alışkanlık haline getirin.
